Billlieの日本人メンバー・ツキ、胸元が大胆に開いたトップスで妖艶な魅力披露【PHOTO】

ガールズグループBilllieの日本人メンバー、ツキが魅力を存分に披露した。

【写真】「国に帰れ。永遠に来るな」ツキへの言葉

去る8月10日、ツキは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには英語で「ワシントンD.C.」という言葉に黒いハートの絵文字を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、Billlieが去る8月8〜10日、アメリカのウォルターE.ワシントンコンベンションセンターで開催されたイベント「OTAKON 2025」に参加したときの裏側を捉えたものである。

（写真＝ツキInstagram）

写真のなかのツキは、胸元がざっくりと開いた黒色のストラップ付きトップスにリボンのデザインが施された衣装を着用している。派手なアイメイクとゆるく巻かれた髪も相まって妖艶な魅力が際立っている。

投稿を目にしたファンからは、「世界で1番可愛い」「このメイクすごく似合う」「2000年に戻ったみたい」といった反応が寄せられていた。

なお、ツキは現在さまざまな職業体験を行うYouTubeコンテンツ「Workdol」に出演中だ。

◇ツキ プロフィール

2002年9月21日生まれ、大阪府出身。本名は福富つき。中学時代にSMエンターテインメントのオーディションを受け、練習生となる。2020年には日本のファッション誌『Popteen』の第3次カバーガール戦争を勝ち抜き専属モデルに。2021年にBilllieのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインダンサーを務めている。パフォーマンス中に見せる豊かな表情に定評があり、2022年に公開された『GingaMingaYo（the strange world）』では中毒性のある表情演技で爆発的な反響をもたらした。