『北くんシェア』北くん（岩瀬洋志）に“妻子持ち疑惑” 南（本田翼）が“超絶美女”に自信喪失
俳優の本田翼が主演を務める、カンテレ・フジテレビ系「火ドラ★イレブン」枠『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』（毎週火曜 後11：00）の第7話が、きょう12日に放送される。
【番組カット】自信喪失した南（本田翼）を抱きしめる西野（増子敦貴）
今作は老若男女問わず、すべての人を虜（とりこ）にする不思議な魅力を持った“ナチュラルボーン天使の北くん”こと、真中北（岩瀬洋志）に恋をした、看護師・浅田南（本田）、パン屋の店員・比留間東子（志田未来）、書店員の西野悠（増子敦貴）の3人が、これ以上恋のライバルを増やすまいと北くんの愛を3等分ずつシェアする「33％の会」を結成。北くんと4人での同棲生活を送るというシェアラブコメディー。原作は榊こつぶ氏の同名漫画で、双葉社の月刊漫画誌『JOUR』で連載されている。
ある日、北くんとカフェに出かけた南と東子が小競り合いをしていると、突然、幼い女の子・スピカ（永谷咲笑）が北くんに向かって「パパー！」と言いながら駆け寄ってきた。さらに、一緒に店にやって来たスタイル抜群で圧倒的な美貌を放つ明星（藤井美菜）を「ママ」と呼ぶスピカ。周囲から羨望（せんぼう）のまなざしを受け、まるで親子のような3人の姿に、南と東子は北くんが妻子持ちだったのかと大きなショックを受ける。
洞穴で看病してもらって以来、南のことばかり考えるようになった西野は、それが“恋”なのかどうか分からず思い悩んでいた。スピカと明星の存在に圧倒的な敗北感を覚えた南は、すっかり自信を失い、仕事終わりの帰り道に酒をあおる。挙句の果てに、近づいてきたナンパ男相手にやけを起こしていたところ、偶然通りかかった西野に助けられる。
自分が北くんの“特別な人”になれないことを嘆き、自暴自棄になった南を前に、西野が心の内を吐露。その頃、南と同じように心を乱し、普段はしないような買い出しでのミスをおかして落ち込んでいた東子の前に、突然、スピカと明星が現れる。
