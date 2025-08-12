¡ÚÀ¸»à¤òÊ¬¤±¤ë¡Û¥¯¥Þ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤È¤¡¢Ì¿¤ò¼é¤ë¥Ù¥¹¥È¤ÊÊýË¡¤Ï¡©
Àî¤Ç¤ª¤Ü¤ì¤¿¤È¤¤ÎÂÐ½èË¡¤«¤é¡¢ÉÔ¿³¼Ô¤«¤éÆ¨¤²¤ëÊýË¡¤Þ¤Ç¡£¤¢¤é¤æ¤ë´í¸±¤«¤é¿È¤ò¼é¤ëÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡Ø¤¤¤Î¤Á¤ò¤Þ¤â¤ë¿Þ´Õ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Ì´Ãæ¤ÇÆÉ¤ó¤À¡ª¡×¡Ö¤ä¤±¤É¤ò¤·¤¿¤È¤¡¢ËÜ¤Ç³Ø¤ó¤À½èÃÖ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¸ý¥³¥ß¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ½ñ¤ÎÃæ¤Ç¤È¤¯¤Ë¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬¡Ö¥¯¥Þ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤È¤¡×¤ÎÂÐ½èË¡¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢¶áÇ¯¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¿ô¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ë½Ð¸½¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Î¹ÔÆ°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤¤¡£½ñÀÒ¤ÎÆâÍÆ¤«¤é¡¢°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¡¶â°æµÝ»Ò¡Ë
¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤Ë¤é¤ß¤Ê¤¬¤é¸å¤º¤µ¤ê¤¹¤ë
¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¶½Ê³¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤È¡¢¤Ê¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¾¡ª¡×¤È¼¨¤¹¤¿¤á¥¯¥Þ¤ÎÌÜ¤ò¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¸å¤º¤µ¤ê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÇØÃæ¤ò¸þ¤±¤ë¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¡ª
¿Í´Ö¤ò¼ç¿©¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥Þ¤Ï¤Õ¤Ä¤¦¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¯¥Þ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¦¤Ê¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÀÅ¤«¤ËÎ©¤Áµî¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
NG¹ÔÆ°¡ »à¤ó¤À¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë
¡Ö¥¯¥Þ¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤é»à¤ó¤À¤Õ¤ê¤ò¤·¤í¡×¤ÈÀÎ¤«¤é¤è¤¯¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÌÂ¿®¤Ç¤¹¡£¥¯¥Þ¤Ï»à¤ó¤ÀÆ°Êª¤â¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢¤à¤·¤í´î¤ó¤Ç¥à¥·¥ã¥à¥·¥ã¤¤¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
NG¹ÔÆ°¢ Á´Â®ÎÏ¤Ç¤Ë¤²¤ë
¥¯¥Þ¤Ë¤ÏÁö¤ë¤â¤Î¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë½¬À¤¬¤¢¤ê¡¢»³Æ»¤Ç¤â»þÂ®50km¡Ê¼«Å¾¼Ö¤è¤êÂ®¤¤¡Ë¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¿Í¿©¤¤¥°¥Þ¤Î¶²ÉÝ¤Î»ö·ï
ËÜÍè¥¯¥Þ¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ò³ÍÊª¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢1915Ç¯¤ËËÌ³¤Æ»¤Î»°ÌÓÊÌ¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¥Ò¥°¥Þ¤Î½±·â»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢Ç¥ÉØ¤ä»Ò¤É¤â¤ò¤Õ¤¯¤á¤Æ»à¼Ô7Ì¾¡¢½Å½ý¼Ô3Ì¾¤È¤¤¤¦ÆüËÜºÇÂç¤ÎÈï³²¼Ô¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
1970Ç¯¤ÎÆü¹â»³Ì®¤Ç¤Ï³ØÀ¸5¿Í¤¬½±¤ï¤ì3¿Í¤¬»àË´¡£
2016Ç¯¤Ë¤Ï½©ÅÄ¸©¤Ç4¿Í¤ÎÃË½÷¤¬Ê£¿ô¤Î¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤Ë¿©¤¤»¦¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤â¡£¥¯¥Þ¤ò´Å¤¯¸«¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÃÓ¾å¾´´Æ½¤¡Ø¤¤¤Î¤Á¤ò¤Þ¤â¤ë¿Þ´Õ¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤ò¡¢È´¿è¡¦°ìÉôÊÔ½¸¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡Ë