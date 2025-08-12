¥¿¥«¥È¥·¡¡»Å»öÃÇ¤é¤Ê¤¤Êý¿Ë´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¡¡¡Ö°ìÈÖ¥¥Ä¤¤¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Ï¡©
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¡×¤Î¥È¥·¡Ê49¡Ë¤¬¡¢9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿MBS¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡×¡ÊÅÚÍË¸å3¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²á¹ó¥í¥±¤ËÊ³Æ®¤·¤¿Æü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ïº£Ç¯¤Ç·ÝÎò30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥¿¥«¥È¥·¡×¤ÎÈ¾À¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¤³¤À¤ï¤ê¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼15ËÜ¡ª¥Ö¥ì¡¼¥¯¸å¤â¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ï¡È»Å»ö¤ÏÃÇ¤é¤Ê¤¤¡É¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥«¥È¥·¡¦¥¿¥«¤Ï¡ÖÃÇ¤Ã¤¿¤éÆóÅÙ¤È»Å»ö¤ÏÍè¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Á´Éô¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡Ö²á¹ó¤Ê¥í¥±¤·¤«Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÈÖÁÈ¤¬¡¢2016Ç¯¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÄ¶¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¡ª²«¶âÅÁÀâ¡£¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥·¤Ï¡Ö¥¹¥´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£1½µ´Ö¤Ç¤»¤ó¤Ù¤¤¤ò1000Ëç¿©¤Ù¤Ê¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¥¥Ä¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç100Ëç¤Ë1Ëç¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¡ÊÂç¤¤¤¡Ë´¤¤»¤ó¤Ù¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡×¤È²á¹ó¤À¤Ã¤¿Æü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£