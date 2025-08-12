¡Ú¿´Íý¥Æ¥¹¥È¡Û¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎø°¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¿ÇÃÇ¡ÖÈè¤ì¤¿Æü¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¡©¡×
¡Ú¿´Íý¥Æ¥¹¥È¡Û¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎø°¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¡©
Question.
»Å»öµ¢¤ê¤ÇÈè¤ì¤È¶õÊ¢¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ÊÌë¡£±ØÁ°¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¹ÔÎó¤Î¥é¡¼¥á¥ó²°¤¬º£Æü¤Ï¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¡¢¼¡¤Î¤¦¤Á¤É¤ì¡©
A¡§²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó
B¡§±ö¥é¡¼¥á¥ó
C¡§Ì£Á¹¥é¡¼¥á¥ó
D¡§Ìý¤½¤Ð
¡Ú¿ÇÃÇ·ë²Ì¡Û
A¡§¤³¤Ã¤Æ¤ê²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó
½Å¤¿¤áÎø°¦Âç´¿·Þ¡ª¾ðÇ®°ìÄ¾Àþ¥¿¥¤¥×
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¿¼¤¯Ç»¤¯¡¢°ìÅÓ¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¤¤¿Í¡£Îø°¦¤Ç¤Ï¾ðÇ®·¿¤Ç¡¢¥Ï¥Þ¤ë¤È°ìµ¤¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤¬¡£¤Ä¤¤¤Ä¤¤Áê¼ê¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤¬½Å¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡ÖËÜµ¤ÅÙ¡×¤Ï¿Í°ìÇÜ¡£Éâµ¤¤äÛ£Ëæ¤Ê´Ø·¸¤Ïµö¤»¤º¡¢À¿¼Â¤ÊÁê¼ê¤ò¶¯¤¯µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Áê¼ê¤Ëµá¤á¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢Áê¼ê¤È¼«Ê¬¼«¿È¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÎäÀÅ¤µ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤ë¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
B¡§¤¢¤Ã¤µ¤ê±ö¥é¡¼¥á¥ó
Îø°¦¤âÇöÌ£Èþ³Ø¡ª¥¯¡¼¥ë¥Ð¥é¥ó¥µ¡¼
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¼«Î©¿´¤¬¶¯¤¯¡¢Îø°¦¤Ç¤âÁê¼ê¤Ë°ÍÂ¸¤»¤ºÎäÀÅ¤Ëµ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Æ¤ë¿Í¡£Îø°¦´¶¾ð¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¶ì¼ê¤Ê¤¿¤á¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Îø°¦¤ò¹¥¤à·¹¸þ¤¬¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¤Ç¤â¡¢¼Â¤Ï¿´¤ÎÆâ¤Ç¤Ï¿¼¤¤°¦¾ð¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢É½ÌÌ¾å¤Ï¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¤Î¡©¡×¤È¸í²ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤«¤é´Å¤¨¤ëÍ¦µ¤¤ò½Ð¤¹¤È¡¢Áê¼ê¤È¤Î´Ø·¸À¤¬¤è¤ê¿ÆÌ©¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
C¡§¥³¥¯»ÝÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥ó
°Â¿´´¶¤È¿®Íê¤¬Ì¿¡ª¤Ì¤¯¤â¤ê½Å»ë·¿
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÎø°¦¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¥Û¥Ã¤È¤Ç¤¤ë°Â¿´´¶¡×¤ä¡Ö¿®Íê´Ø·¸¡×¤ò¶¯¤¯µá¤á¤ë¥¿¥¤¥×¡£ÇÉ¼ê¤ÊÎø¤è¤ê¤â¤¸¤Ã¤¯¤ê¥³¥È¥³¥È¼Ñ¹þ¤ó¤À´Ø·¸À¤ò¹¥¤ß¡¢²ÈÄíÅª¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Îø°¦¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ï¤¹¤°¤Ë¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¡£¤·¤«¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤Àº¿À¤â¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¡È¤ªÊì¤µ¤óÌò¡É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤À¤±Ãí°Õ¤·¤¿Êý¤¬¡ý ¼«Î©¤·¤¿Áê¼ê¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿´Ø·¸À¤¬ÃÛ¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
D¡§¥¬¥Ä¥ó¤ÈÌý¤½¤Ð
¥¯¥»¶¯Îø°¦¾åÅù¡ª»É·ã¤ÈÊÑ²½¤òµá¤á¤ëËÁ¸±¼Ô
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÎø°¦¤Ë¥¹¥ê¥ë¤ä»É·ã¤òµá¤á¤¬¤Á¤Ê¡ÖÎø°¦¥¹¥Ñ¥¤¥¹ÃæÆÇ¡×¥¿¥¤¥×¡£·¿¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿´Ø·¸¤ä°ÂÄê¤À¤±¤ÎËèÆü¤Ë¤ÏÂà¶þ¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¸ÄÀÅª¤ÊÁê¼ê¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¡£¶î¤±°ú¤¤ä¾®¤µ¤ÊÇÈÍð¤âÎø¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤É¤ó¤ÈÍè¤¤¡ª ¤·¤«¤·¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¤¸¤á¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¹â¤¯¤Æ¤âÎä¤á¤ä¤¹¤¤°ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´Ø·¸¤òÂ³¤±¤ë¤Ë¤Ï¡Ö¶¦Í¤¹¤ë³Ú¤·¤ß¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤â¡£
¤Í¤³¤¸¤ã¤éÀèÀ¸
Àê¤¤»Õ¶È¤ÎËµ¤é¡¢BAR¤ÎÅ¹¼ç¤È¤·¤Æ¤â¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¿·´¶³Ð¤Î´ÕÄê»Õ¡£¿´´ã¥¿¥í¥Ã¥È¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢Îî»ë¤ä¸ÄÀ¿´Íý³Ø¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÇº¤ß¤Î³Ë¿´¤ËÇ÷¤ê¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤Ë´õË¾¤Èµ¤¤Å¤¤È¾Ð¤¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£