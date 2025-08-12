【あんぱん 第98話あらすじ】のぶ・嵩、隠し事打ち明ける 7年後、嵩は舞台美術を依頼される
【モデルプレス＝2025/08/12】女優の今田美桜が主演を務める連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第98話が、8月13日に放送される。
【写真】今田美桜＆北村匠海、夫婦役で密着
朝ドラ第112作目となる本作は、「アンパンマン」を生み出したやなせたかしと小松暢の夫婦がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を、激動の時代を生きた波乱万丈の物語として大胆に再構成。登場人物名や団体名などは一部改称して、フィクションとして描く。
主人公・朝田のぶを今田、後にのぶの夫となる柳井嵩を北村匠海が演じる。
のぶ（今田美桜）と嵩（北村匠海）は互いに隠していたことを打ち明け、新たに前を向く。それから7年の歳月が流れ、未だ漫画家として売れる気配のない嵩。そんなある日、いせたくや（大森元貴）が独特な雰囲気の六原永輔（藤堂日向）を連れて柳井家にやって来る。
2人は嵩にミュージカルの舞台美術を手掛けてほしいという。自信がないと弱腰の嵩だったが、のぶに「たっすいがーはいかん」と背中を押され、翌日稽古場を訪ねる。
