½Ü¤Î¤Ê¤¹¡õ¥ì¥ó¥Á¥ó¤Ç¥Ç¥ÑÃÏ²¼µé¤Î½ÐÍè±É¤¨¡ª¡Ö¥ì¥ó¥Á¥ó¤Ê¤¹¥ì¥·¥Ô¡×2ÉÊ
½ë¤¤µ¨Àá¤Ï²Ð¤ò»È¤ï¤º¥é¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¯
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢Çò°æ¤¢¤ê¤µ¡Ê@arigohan¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¹¤Ã¤Æ¾Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¾ø¤·¤Æ¤â¡¢ÍÈ¤²¤Æ¤â¡Ä¡Ä¥¦¥Þ¤¤¤Ã!!
¤ª¤Ã¤È¡¢ÁÛÁü¤·¤¿¤À¤±¤Ç¥è¥À¥ì¤¬¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤È¤í¤Ã¤È¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¤Ê¤¹¤Ï¡¢¼Â¤ÏÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤À¤±¤Ç¤â¶Ã¤¯¤Û¤É¤ª¤¤¤·¤¯Ä´Íý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢²Ð¤ò»È¤ï¤º¤Ë¤µ¤Ã¤Èºî¤ì¤ë¡Ö¥ì¥ó¥Á¥ó¤Ê¤¹¥ì¥·¥Ô¡×¤ò2ÉÊ¤´¾Ò²ð¡£
¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Ê¤¹¤Î¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç¤È¡¢¤´¤Ï¤ó¤¬¤¹¤¹¤à¤Ê¤¹¤ÎÀ¸Õª¾Æ¤¡£¤É¤Á¤é¤â¥ì¥ó¥Á¥ó¤À¤±¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤«¤é¡¢Ë»¤·¤¤Æü¤ä½ë¤¤Æü¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¹¤ÈÀ¸¥Ï¥à¤Î¥ì¥â¥ó¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç
Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬ Æñ°×ÅÙ¡§¡ú¡ú¡ù
¤Ê¤¹¤ÎÈé¤òÇí¤¤¤Æ¤«¤é¿å¤ËÇ¨¤é¤·¡¢¥é¥Ã¥×¤ËÊñ¤ó¤Ç¥ì¥ó¥Á¥ó¤·¤Æºî¤ëÁ°ºÚ¡£¤Ê¤¹¤¬¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¿·´¶³Ð¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª
¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¤Ê¤¹¤Ë¡¢À¸¥Ï¥à¤Î±öÌ£¤ò¥×¥é¥¹¡£Ì£ÉÕ¤±¤Ï¡¢±ö¹í¤È¥ì¥â¥ó¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Î¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤±¤É¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
ÎäÂ¢¸Ë¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÎä¤ä¤·¤Æ¤«¤é¾¤¤·¾å¤¬¤ì¡£
Çò¥ï¥¤¥ó¤¬¤è¤¯¹ç¤¦¡Á¢ö
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦¤Ê¤¹¡Ä¡Ä3ËÜ¡Ê300g¡Ë
¡ÚA¡Û
¡¦¥ì¥â¥ó²Ì½Á¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¦±ö¹í¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¦¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¦¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡Ä¡Ä ³ÆÅ¬ÎÌ
¡¦À¸¥Ï¥à¡Ä¡ÄÂç1Ëç
¡¦¥Ù¥Ó¡¼¥ê¡¼¥Õ¡¢¥ì¥â¥ó¡Ä¡Ä³ÆÅ¬ÎÌ
ºî¤êÊý
1. ¤Ê¤¹¤Ï¥Ø¥¿¤ÈÈé¤ò½ü¤¡¢·Ú¤¯¿å¤ËÇ¨¤é¤¹¡£¥é¥Ã¥×¤ËÊñ¤ß¡¢ÂÑÇ®»®¤Ë¤Î¤»¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç3Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ¹¿å¤Ë¤µ¤é¤¹¡£
2. ÁÆÇ®¤¬¤È¤ì¤¿¤é¥é¥Ã¥×¤ò¼è¤ê¿åµ¤¤ò¿¡¤¼è¤ë¡£ÊñÃú¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤ËÀÚ¤ê¡¢´ï¤ËÊÂ¤Ù¤¿¤éÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤¹¡£
3. A¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤òºî¤ë¡£
4. 2¤¬Îä¤¨¤¿¤éÀ¸¥Ï¥à¤ò¤Á¤®¤Ã¤Æ¤Î¤»¤ë¡£¥Ù¥Ó¡¼¥ê¡¼¥Õ¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢¥ì¥â¥ó¤ÎÈé¤òºï¤ê¤«¤±¤ë¡£¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤òÁ´ÂÎ¤Ë¤«¤±¤ë¡£
¥Ð¥é¤ß¤¿¤¤¡ª¤Ê¤¹¤ÈÆÚ¤ÎÀ¸Õª¾Æ¤É÷
Ä´Íý»þ´Ö¡§15Ê¬ Æñ°×ÅÙ¡§¡ú¡ú¡ù
¤Ê¤¹¤¬¥á¥¤¥ó¤ÎÁÏºî¡¦À¸Õª¾Æ¤¡ª
¤Þ¤ë¤Ç¥Ð¥é¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢¥ì¥ó¥¸¤Çºî¤ì¤Á¤ã¤¦¤ª¼ê·Ú¤µ¤âÌ¥ÎÏ¡£¤¤¤¶¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¤´¤Ï¤ó¤¬¤¹¤¹¤à°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¤Ï¤º¡£
º£²ó¤Ï¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¤â²Ã¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¹¤À¤±¤Çºî¤Ã¤Æ¤â¤â¤Á¤í¤óOK¤Ç¤¹¤è¡ª
ºàÎÁ¡Ê4¸ÄÊ¬¡Ë
¡¦¤Ê¤¹¡Ä¡Ä1/2ËÜÄøÅÙ
¡¦¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¡Ä¡Ä1/5ËÜÄøÅÙ
¡¦ÆÚ¥í¡¼¥¹Æù¡ÊÇöÀÚ¤êÀ¸Õª¾Æ¤ÍÑ¡Ë¡Ä¡Ä8Ëç¡ÊÌó250g¡Ë
¡¦±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¡ÄÅ¬ÎÌ
¡ÚA¡Û
¡¦À¸Õª¤Î¤¹¤ê¤ª¤í¤·¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2
¡¦¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2
¡¦¥Ý¥ó¿Ý¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸2
¡¦¤´¤ÞÌý¡Ä¡ÄÅ¬ÎÌ
ºî¤êÊý
1. ¤Ê¤¹¤È¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÊñÃú¤Ç¶ËÇö¤Ë20Ëç¤º¤ÄÎØÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2. Ä¹¤µ¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤ËÆÚÆù2Ëç¤ò¾¯¤·½Å¤Í¤ë¡£½Å¤Ê¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ò»ØÀè¤Ç²¡¤µ¤¨¤ÆÀÜÃå¤µ¤»¤ë¡£±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¤ò·Ú¤¯¤Õ¤ê¡¢1¤ò¾¯¤·¤º¤Ä½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¾åÈ¾Ê¬¤Ë10ËçÄøÅÙÊÂ¤Ù¤ë¡£²¼Â¦¤òÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¡¢Ã¼¤«¤é¤¯¤ë¤¯¤ë´¬¤¯¡£
3. ÂÑÇ®»®¤ËÊÂ¤Ù¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç4Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
4. A¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥¿¥ì¤òºî¤ê¡¢´ï¤ËÎ®¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ë3¤ò¤Î¤»¤ë¡£
ÃÏÌ£¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¡Ö¤Ê¤¹¡×¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÊÑ¿È
¤Ê¤¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¾Æ¤¤Ê¤¹¤äÍÈ¤²¿»¤·¡¢Ì£Á¹ßÖ¤á¤Ê¤É¤¬ÄêÈÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤â²Ú¤ä¤«¤ËÊÑ¿È¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ë¤Ç¥Ç¥ÑÃÏ²¼¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤½¤¦¤Ê¡È¤ª¤·¤ã¤ì¤ª¤«¤º¡É¤¬¿©Âî¤ËÊÂ¤ó¤À¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤½¤¦¡£
¤É¤Á¤é¤â²Ð¤ò»È¤ï¤º´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢½ë¤¤¤³¤Î²Æ¤Ë¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Çò°æ¤¢¤ê¤µ¡Ê@arigohan¡ËInstagram