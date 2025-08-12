¤Ê¤¼¡ÖÇ¯¶â¤Î·«²¼¤²¡×¤Ê¤ó¤Æ¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡ÄÇ¯¶â¡Ö·î30Ëü±ß¡×¤ò¼õ¤±¼è¤ë71ºÐÃËÀ¡¢¼«¿È¤ÎÁªÂò¤Ë¸å²ù¤·¤¿¥ï¥±
70ºÐ¤«¤é¤ÎÇ¯¶â¼õµë¡Ä¡Ö·î30Ëü±ß¡×¤Î¶Á¤¤Ë¶»¤òÌö¤é¤»¤¿¤¬
ÅÔÆâ¤Î´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¤ËÊë¤é¤¹¡¢ÎëÌÚ°ìÏº¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦71ºÐ¡Ë¡£²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¤½¤Î¸ý¤«¤éÏ³¤ì¤ë¤Î¤Ï¼«¿È¤ÎÁªÂò¤ËÂÐ¤¹¤ë¤¿¤áÂ©¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¤³¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤è¡£¤¢¤Î»þ¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬ºÇÁ±¤ÎÁªÂò¤À¤È¿®¤¸¤Æµ¿¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬¼õ¤±¼è¤ëÇ¯¶â³Û¤Ï¡¢·î¤Ë¤ª¤è¤½30Ëü±ß¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ØÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ ¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¡¦¹ñÌ±Ç¯¶â»ö¶È¤Î³µ¶·¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¡ÊÂè1¹æ¡Ë¼õµë¼Ô¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¶â·î³Û¤ÏÌó14.7Ëü±ß¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÇÜ°Ê¾å¤Î¶â³Û¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Á¢¤à¤è¤¦¤Ê¶â³Û¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¸å²ù¤ÎÇ°¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¡£¤½¤³¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¯¶â¤Ï65ºÐ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼õµë³«»Ï»þ´ü¤ò60¡Á75ºÐ¤Þ¤ÇÁªÂò¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¼õµë¤òÃÙ¤é¤»¤¿¾ì¹ç¤ÏÇ¯¶â³Û¤¬Áý³Û¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¼õµë³«»Ï»þ´ü¤ò65ºÐ¤è¤ê¤âÃÙ¤é¤»¤ë¤³¤È¤ò¡Ö·«²¼¤²¼õµë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö1¥õ·îÃÙ¤é¤»¤ë¤´¤È¤Ë0.7¡ó¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤Í¡£Ã±½ã·×»»¤Ç¡¢1Ç¯¤Ç8.4¡ó¡¢5Ç¯ÃÙ¤é¤»¤Æ70ºÐ¤«¤é¼õ¤±¼è¤ì¤Ð42¡ó¤âÁý¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡¢¤È¡£Åö»þ¤Ï¤Þ¤À²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÂÎÎÏ¤Ë¤â¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÄêÇ¯¸å¤âºÆ¸ÛÍÑ¤Ç65ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£65ºÐ»þÅÀ¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤ëÇ¯¶â³Û¤Ï·î³Û¤Ç¤ª¤è¤½20Ëü±ß¡£¤³¤ì¤Ç½½Ê¬¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¶»¤òÄ¥¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð71ºÐ¤Þ¤Ç·«¤ê²¼¤²¤¿¤é¡¢65ºÐ¤Ç¼õ¤±¼è¤ëÇ¯¶â³Û¤Î1.5ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¡½¡½¡ÖÃ±½ã¤Ë¹Í¤¨¤Æ·î¡¹30Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç²¿¤Î¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¯¡¢Íª¡¹¼«Å¬¤ÎÀ¸³è¤¬Á÷¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶â¼õ¼è³Û¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢Ï·¸åÉÔ°Â¤â·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¡£ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î¿´¤Ï´°Á´¤Ë¸Ç¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬·è¤á¤¿¤³¤È¤Ê¤é¡×¤È¸å²¡¤·¤ò¼õ¤±¡¢6Ç¯´Ö¤Î·«²¼¤²¼õµë¤òÁªÂò¡£65ºÐ¤«¤é71ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î6Ç¯´Ö¤Ï¡¢ºÆ¸ÛÍÑ¸å¤Î¾üÂ÷¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢µëÍ¿¼ýÆþ¤Ç¤ä¤ê¤¯¤ê¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿71ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¤Ä¤¤¤Ë»Å»ö¤ò¼¤á¡¢ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿Ç¯¶âÀ¸³è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¡¢¤È¡£¤³¤ì¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯°Â¿´¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤Ë¤âµ¤»ý¤Á¤¬À²¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤Ç¤Ï¡Ä¡×³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Ç¯¶âÀ¸³è¤ËÊç¤ë¸å²ù
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬¸å²ù¤ÎÇ°¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢71ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¹¤°¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¡¢É×ÉØ¤Ç¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¼þÍ·Î¹¹Ô¤ò·×²è¤·¤è¤¦¤È¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ò¹¤²¤¿»þ¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖºÊ¤¬¡ØÄ¹»þ´Ö¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Ï¡¢º£¤Î»ä¤Ë¤Ï¾¯¤·¤¤Ä¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ï¡Ù¤È¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢ºÊ¤â¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¤á¤Ã¤¤êÈè¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤â¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤é´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿É¨¤ÎÄË¤ß¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ã¤¤º¢¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥¿¥¹¥¿¤ÈÊâ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¸½Ìò»þÂå¤Ï¡¢¼ñÌ£¤ÎÅÐ»³¤ÇÆüËÜÃæ¤Î»³¡¹¤òÀ©ÇÆ¤·¤Æ¤¤¿ÎëÌÚ¤µ¤ó¡£Áý¤¨¤¿Ç¯¶â¤Ç¡¢³¤³°¤Î¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¥³¡¼¥¹¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤â³Ú¤·¤ß¤Î1¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤ÎÂÎÎÏ¤Ç¤ÏÆüµ¢¤ê¤Î¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤µ¤¨²¯¹å¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¶â¤Ï³Î¤«¤ËÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Î¹¹Ô¤ä¼ñÌ£¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¡Ø·ò¹¯¡Ù¤È¡ØÂÎÎÏ¡Ù¤¬¡¢¤³¤Î6Ç¯´Ö¤ÇÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÈÏ·¸å¤Î³Ú¤·¤ß¡É¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Í×¤Ï¡¢Í¥Àè½ç°Ì¤ò¸«¸í¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¸å²ù¤¹¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢70Âå¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤¿¤ê¡¢·«²¼¤²¼õµë¤òÁªÂò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£¤Þ¤¢¡¢·ò¹¯¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¡¢¿ÀÍÍ¤À¤Ã¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢²ù¤ä¤ó¤À¤È¤³¤í¤Ç¡Ä¡Ä¡×
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢·«²¼¤²¼õµë¤òÁªÂò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¯¶â³Û¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ê¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤äÃí°ÕÅÀ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¡ÖÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¡×¤È¡Ö·ò¹¯¼÷Ì¿¡×¤Î°ã¤¤¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëÅµ·¿Åª¤ÊÎã¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·ò¹¯¼÷Ì¿¤È¤Ï¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¼«Î©¤·¡¢·ò¹¯Åª¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ë´ü´Ö¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£2022Ç¯¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤ÏÊ¿¶ÑÃËÀ¤¬72.57ºÐ¡¢½÷À¤¬75.45ºÐ¡£°ìÊý¡¢Åö»þ¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤ÏÃËÀ¤¬81.05ºÐ¡¢½÷À¤¬87.09ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÃËÀ¤Ç9Ç¯¡¢½÷À¤Ç¤Ï12Ç¯¤Û¤É¤Îº¹¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Áý¤¨¤¿Ç¯¶â¤òÂ¸Ê¬¤Ë¼ñÌ£¤äÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ì¤¬²ÄÇ½¤Ê»þ´Ö¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Ç¯¶â¤Î·«²¼¤²¼õµë¤Ï¡¢¡Ö¼õµë³Û¤ÎÁý³Û¡×¤È¤¤¤¦Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ö·ò¹¯¼÷Ì¿¤ÎÌäÂê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
·«²¼¤²¼õµë¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡ ÀÇ¶â¡¦¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´Áý
Ç¯¶â³Û¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½êÆÀÀÇ¤ä½»Ì±ÀÇ¡¢¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤Ê¤É¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¡¢¼ê¼è¤ê³Û¤Î¿¤Ó¤¬³ÛÌÌ¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
·«²¼¤²¼õµë¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¢ ²ÃµëÇ¯¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Ê¤¤
Ç¯²¼¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ËÜÍè65ºÐ¤«¤é¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¤Î¡Ö²ÃµëÇ¯¶â¡×¡ÊÇ¯´ÖÌó40Ëü±ß¡Ë¤¬·«²¼¤²ÂÔµ¡´ü´ÖÃæ¤Ï¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¡£
·«²¼¤²¼õµë¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È£ Â»±×Ê¬´ôÅÀ
65ºÐ¼õµë¤Î¾ì¹ç¤è¤êÁí¼õµë³Û¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë·«²¼¤²¼õµë¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤«¤éÌó12Ç¯¸å¡£¤½¤ì¤è¤êÁ°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Áí¼õµë³Û¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
Ç¯¶â¤Î¼õ¤±¼è¤êÊý¤Ë¡¢Í£°ì¤ÎÀµ²ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¡¢²ÈÂ²¹½À®¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÏ·¸å¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤òÁí¹çÅª¤Ë¹Í¤¨È½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
