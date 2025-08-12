【ほぼ日】『たまごっち』と初コラボ！ 手帳と文具一緒に楽しもう
『たまごっち』と「ほぼ日手帳」が初コラボレーション。、たくさんのたまごっちがにぎやかに並ぶ手帳カバーや、表情豊かなたまごっちたちが手帳を彩る文具など、合計17種類のアイテムが、2025年9月1日（月）に発売される。ラインナップを紹介する。
＞＞＞「たまごっち」の手帳や文具をチェック！（写真25点）
「たまごっち」は1996年に発売した携帯型育成玩具。日本国内だけでなく海外でも多くのファンに親しまれ、幅広い世代の方に人気の携帯型ゲームだ。
そんなたまごっちがにぎやかに並ぶほぼ日手帳カバーと、週間手帳weeksが登場。オリジナルサイズ（A6）とカズンサイズ（A5）の手帳カバーは、全面にわたって、時代によって異なるたくさんのたまごっちをドット絵でデザイン。週間手帳のweeksは、初代「たまごっち」と「新種発見！！たまごっち」に登場したたまごっちたちを、ネクタイ生地の織りで表現している。どちらのデザインにも、ほぼ日手帳で新発見された「てちょ（う）っち」が含まれている。「たまごっち」シリーズの手帳には、おまけとしてたまごっちのクリアシールがついてくる。手帳に貼って活用しよう。
また、手帳といっしょに使いたい文具も多数登場。たまごっちのラインナップには手帳のほか、いっしょにさまざまなシーンで使える文具や雑貨も。手帳を傷や汚れから守るカバー・オン・カバー／クリアカバーや、手帳をかわいくデコレーションするフレークシールやデコラッシュ、文具をたっぷり収納できるstappoなど、全14種類。
「たまごっち」デザインの手帳と文具を楽しく活用していこう。
（C）BANDAI
