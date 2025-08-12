女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は12日、第97話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、激動の時代を生き抜いた夫婦を描く。

第97話は、仕事のスケジュールで埋められた黒板を目にし、柳井のぶ（今田美桜）の声は弾むものの、柳井嵩（北村匠海）はため息をつくばかり。のぶは薪鉄子（戸田恵子）から思いもよらぬ言葉を告げられ…という展開。

朝、鉄子は「のぶさん、あなたは私の秘書にふさわしくないと判断しました」「ご主人とあなたが路頭に迷わないよう、仕事は世話するから」「お互いのために、これが一番いい方法なのよ。ここにいても、あなたの探しているもの（逆転しない正義）は見つからないわ。（涙をこらえ）6年間、ご苦労さまでした」。のぶは解雇を言い渡され、愕然とした。

鉄子は八木信之介（妻夫木聡）の雑貨店へ。

鉄子「のぶさんみたいに清らかな人には、あての秘書は務まらんき」

八木「あんたの方が怖くなったんじゃないのか。彼女といると、自分の清らかな部分を思い出して、泥水飲めなくなりそうで」

鉄子「ホンマに、嫌なことしか言わんねぇ。もう、ここには来んき。あてもそう暇やないきね」

鉄子は核心を突かれた。

SNS上には「薪先生もホントは手放したくないよね」「八木さん、本当に痛いところ突くなぁ〜薪先生、これで退場か？」「汚い世界に染めたくないという優しさよね」などの声が上がった。