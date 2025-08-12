広島・新井貴浩監督（４８）が１１日、心不全のため１０日に死去した水谷実雄さんを追悼した。カープの大先輩であり、阪神時代には指導も受けた。“水谷魂”を受け継ぎ、強いカープを作り上げる。

訃報に接し、「ほんと悲しいね…」と沈痛な面持ちとなった指揮官。水谷さんとは２０１３年の１年間、阪神でチーフ打撃コーチと選手という間柄だった。当時３６歳で右肩のケガから再起を目指していたベテラン・新井に水谷さんは春季キャンプでの強制早出特打を厳命するなど“鬼軍曹”ぶりを発揮した。

当時を振り返り、「自分はもうその時は結構年齢がいっていたけど、叱ってくれた。本気になってくれるというか、本気で叱ってくれるコーチでした」と感謝。水谷さんが阪神のコーチを１年で辞任した後に食事をともにしたことも思い返し、「水谷さんがカープの選手だった時とかの話をたくさん聞かせてもらって、その時のうれしそうな顔が思い浮かびます。心からご冥福をお祈りします」としんみりと語った。

立場は変わって、今は自らが指導者としてチームを指揮しながら、選手を鍛える側に回った。水谷さんは「厳しい方だったけど、愛情のある方だった」という。大先輩の指導スタイルも胸に留めながら、選手と真正面から向き合い続ける。