ザボディショップ発、魅惑のムスク「ブラックムスク ナイトブルーム」が数量限定で登場！

静寂な真夜中にふわりと香る花々と果実、そこにスパイシーなムスクが溶け合う「ブラックムスク ナイトブルーム」が、ザボディショップから2025年8月21日より数量限定で登場します。毎年人気のシリーズが今年もパワーアップ。3種のラインアップは全てヴィーガン認証取得済みで、環境にも人にも優しいエシカルなフレグランスです。先行予約は7月31日より受付スタート♡魅惑の香りに包まれる特別なひとときを、あなたにも。

魅了する夜の香り「ムスク」

「ブラックムスク ナイトブルーム」は、ナイトセンティッドイランイランやヘリオトロープの甘く官能的な香りに、ジューシーなフルーツとスパイシーなムスクが溶け合う都会的なフレグランス。

ムスクでありながら軽やかでミステリアス。纏うたびに深みのある香りが広がり、まとう人の個性を引き立てます。

1981年から続くクルーエルティフリーの精神とともに、ジェンダーや年代を問わず愛され続ける理由がここにあります。

美容液発想でしっとり手肌へ♡エイトザタラソ ユーの新作ハンドクリーム

ラインアップは選べる全3種♡

「オードトワレ」（60mL・4,840円）は香りのバランスに優れ、持続時間は約4～5時間。繊細かつ魅惑的な香りを日常に添えたい方に。

「フレグランスミスト」（100mL・3,080円）は、軽やかにまとえるボディスプレー。ほのかに香るので気軽に楽しみたい時におすすめです（持続時間：1～2時間）。

「シャワージェル」（250mL・2,200円）は、リサイクル素材のボトルを使用し、泡立ち豊かでしっとり肌に洗い上げてくれます。ほのかに香るので香水が苦手な方にもぴったりです。

エシカルビューティな選択を

ザボディショップのムスクシリーズは、動物実験を行わない「クルーエルティフリー」の理念のもと誕生しました。

ムスクの香りは本来動物由来だったにもかかわらず、1981年の「ホワイトムスク」の誕生から植物由来に切り替え、エシカルな香水の先駆者として世界中から支持を集めています。

今回の「ブラックムスク ナイトブルーム」もヴィーガン認証を取得し、ガラスやプラスチック素材はすべてリサイクル可能。香りだけでなく、地球へのやさしさもまとって。

夜の余韻をあなたの肌に添えて

神秘的で温かみのある香りが広がる「ブラックムスク ナイトブルーム」は、あなたの夜に寄り添う特別なアイテム。

香水、ミスト、シャワージェルと、ライフスタイルに合わせて選べる3種は、すべてエシカル＆ヴィーガン処方。

香りをまとうたびに自分らしさと心地よさが花ひらくはずです。数量限定のこのチャンスをお見逃しなく♪