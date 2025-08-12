今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第20週「見上げてごらん夜の星を」の第98回が8月13日に放送予定です。

【写真】メイコは二児の母に…

＊以下8月13日放送回のネタバレを含みます。

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じます。

のぶの父・結太郎を加瀬亮さん、のぶの母・羽多子を江口のりこさん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、嵩の伯父・寛を竹野内豊さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じます。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けています。

＜あらすじ＞

のぶ（今田美桜さん）と嵩（北村匠海さん）は互いに隠していたことを打ち明け、新たに前を向く。

それから７年の歳月が流れ――、未だ漫画家として売れる気配のない嵩。

そんなある日、いせたくや（大森元貴さん）が独特な雰囲気の六原永輔（藤堂日向さん）を連れて柳井家にやって来る。

２人は嵩にミュージカルの舞台美術を手掛けてほしいという。

自信がないと弱腰の嵩だったが、のぶに「たっすいがーはいかん」と背中を押され、翌日稽古場を訪ねる。