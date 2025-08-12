フジテレビ問題、弁護士が危惧する“改革案の形骸化”と“誹謗中傷のエンタメ化” 業界全体を動かす契機への期待
●根本的な原因の検討が不十分ではないか
一連のフジテレビ問題を受け、テレビ局、エンタメ業界で昨今、ハラスメント問題への対応が進んでいる。フジテレビは「再生・改革に向けた8つの強化策」を公表したが、エンタメ業界に詳しいレイ法律事務所の佐藤大和弁護士は「研修や内部通報制度を形式的に整備するだけでは実効性に乏しく、形骸化する可能性も高い。確かな理念に基づいた、骨太で本質的な改革を進めることにより、初めてガバナンスの実効性が確保できるのではないか」と警鐘を鳴らす。
では、より本質に迫る具体策とは何か。テレビ局には何が問われているのか。テレビ業界の明るい未来のために、今そこにある問題点やアドバイスを聞いた――。
フジテレビ本社＝東京・台場
○多くの企業で“研修”が生かしきれてない
4月30日、フジテレビは総務省へ「フジテレビの再生・改革に向けた8つの強化策」を提出した。その内容は、以下のとおり。
(1)人権ファーストを徹底する仕組みを作ります
(2)人権侵害、ハラスメント被害者を守り抜きます
(3)コンプライアンス違反への厳正な処分を行います
(4)危機・リスクを減らす仕組みを導入します
(5)編成・バラエティ部門を解体・再編 アナウンス室を独立へ
(6)役員指名の客観性・多様性・透明性を確保します
(7)女性比率UPと若手登用で多様性を実現します
(8)公共性と責任を再確認し、企業理念を見直します
その後、進捗状況を月1回のペースで報告しているが、佐藤弁護士は「改革案を見てもその後の経過を見ても、ハラスメントがなぜ起こってしまうのかという根本的な原因については検討不十分ではないか。この改革案で本当の意味での改善はなされるのか、という印象を受けました」と指摘する。
「と、いうのも、テレビ局に限らず、どの企業さんも人権意識研修や内部通報制度の拡充などは行っています。にもかかわらず、厚生労働省のここ8年のデータを見ても増加しているんですね。確かに潜在化していたものがハラスメントと認識されたことで増えているということもあるのでしょうが、8年という長期スパンだと普通は減少していくものなのです。それなのに増えているというのは、その“研修”が生かしきれてないということだと思うのです。ここがまず問題です」(佐藤弁護士、以下同)
つまり人権倫理研修だけでは実際に解決には至らず、いわば「絵に描いた餅」になってしまうということだ。
「私は厚生労働省の委託事業である『過重労働解消のためのセミナー及び過重労働解消キャンペーンに関する広報事業』の検討委員会の委員長も務めていましたが、その際にハラスメントに関する内容を取り上げたり、また映画等の撮影前に、俳優やスタッフに対してハラスメント研修をしたりしていますが、やはり受け取り側からすればグレーゾーンが分からないよねという話になるんです。暴力や性的虐待など分かりやすいものは別として、そのギリギリのラインはどこか。そこがどうしても気になってしまい、本質がなかなか伝わりにくいというのが所感です」
では、テレビ局はどうすればいいのか。
「ハラスメントが起きない職場環境にするためには、テレビ局の現場には本当に様々な立場の方々がいることから、定期的に検証委員会を開きつつ、それぞれに合ったアプローチをかけていくべきだと思います。例えば、関係者間でコミュニケーションがうまく機能しているかどうか、また過重労働になっていないかどうかを丁寧に検証していきます。働く現場に無理や無茶があり、ストレスが生じてしまいますとハラスメントが起きたり、ハラスメントを黙認する雰囲気に陥ったりします。特にテレビの制作現場は、身体的にも精神的にも過重労働になりやすいと言えます。セクハラはともかくとして、まずそうした環境作りをした上で研修を行わないと、その研修は名ばかりのものになるのです」
○エンタメ業界全体に感じる「サークルに似た空気」
佐藤弁護士はテレビ局の番組にコメンテーターとして登場する演者でもある。その上で、過去にどういったハラスメントが起きていたのか、タレントとしっかりした契約があるか、制作スタッフとの契約は健全か、たとえ外注の下請けであってもコンテンツに関わる人々のハラスメントをテレビ局は他会社のことと割り切っていないか、検証する必要があると説く。そして精神的、肉体的余裕がなければ、ハラスメントは起きやすいとも。
「テレビ局に限らず、エンタメ業界全体が、ファミリー感、またはビジネスというよりサークルに似た空気が蔓延しているように感じています。“これぐらいなら許されるよね”といったノリが甘えを生み、タレントによるハラスメント等が発生してしまったのではないかと思っています。また、師弟関係を隠れ蓑にして過剰な厳しさが許されるという考えも同様です。また、他の業界の不祥事であれば、メディアによる監視機能により一定の抑止力や是正作用が働きますが、メディア業界の場合、批判や検証の手が届きにくいという構造的な問題点もあります。例えば、ほかの局の不祥事を報道することはあっても、報道した局自体の内情はどうなのか、という厳しい目が今まで欠けていたのではないかと思います」
こうしたサークル感のノリを破壊したのは、SNSやネットニュース、そしてスポンサーからの外圧だった。
「本来、組織の自浄作用こそが最も重要です。しかし、それが機能しない場合、外部からの圧力が変革を促す大きな原動力になります。社内にどれほど規定やガイドラインが整備されていても、厳しい監視の目がなければ形骸化してしまいます。本来はペナルティが課されるべき時に課されないことが繰り返されれば、誰もルールを守らなくなるでしょう。だからこそ、残念ながら炎上のような社会的非難や、それに続くかもしれない取引の停止等に対する危機感が、皮肉にも改革の引き金となるのです。もちろん、炎上が収束すれば再びルールを軽視する動きが出てくるかもしれませんが、今回のフジテレビ問題が、メディア業界全体をクリーンな方向へ動かす契機となる可能性は十分にあると考えます」
●三審制の裁判でも判断を誤る難しさ
今回の事案は、問題が尽きない。フジテレビ第三者委員会と中居正広氏代理人において、報告書における長時間の証言の反映、性暴力の解釈、守秘義務の解除といった点で双方の主張が異なっていることが表面化した。
また、被害者側の弁護士は「中居氏の今回の第三者委員会に対する文書提出に関して、現時点で被害女性としてコメントすることはありません」「このような中居氏の動きを受けて、憶測に基づく誹謗中傷や悪意の攻撃が再び強まることを懸念しており、メディアの皆さまには特段のご配慮をお願いいたします」とコメントした。
この状況ついて、佐藤弁護士は「第三者委員会は中居さん側の疑義について丁寧に対応すべきだった」と目を向けた。
「第三者委員会には、誰かの権利義務の内容を強制的に決定するという権限はありませんから、裁判と同様に考えることは適切ではないかもしれませんが、事実の解明という点では裁判が参考になると思われます。通常、裁判というのは三審制です。一審と控訴審が異なること、控訴審と最高裁が異なることは少なくありません。裁判のプロフェッショナルである裁判官ですら、袴田事件のように死刑判決が最終的に無罪になることもあるわけです。それだけ実態を解明する、何が問題なのかというのを判断するのは、神様の目ではない限り非常に難しいと言えます」
被害女性と中居氏の間で、密室で実際に何があったかは、当人同士でなければ分からない。だが、被害者側がこの件を報道に載せて大きく広げざるを得なかった面が問題だと切り込む。
「例えば、先述したように、ファミリー的、サークル的、業界慣習的なものが残り続けていた組織が隠蔽体質であり、被害者が守られず、そして理不尽な環境が続くことに耐えきれないときに、被害者の方々がメディアに告発するという行動に出ることが多いと言えます。これで何が起こったかといえば、加害者と言われる方々も誹謗中傷を受け、そして被害者とされる方々も同時に誹謗中傷を受けてしまっているのです。問題が公になることで加害者とされる方々も被害者とされる方々も酷い誹謗中傷を受ける…これでは結果的に誰も幸せにならないと思っています。しかもこの双方への誹謗中傷がエンターテインメント化してしまっていることも問題だと思っています。事件の解決とは遠い場所にいってしまっているんです。だからこそ、このようなことが起きないように、上述のように、その元となった、自浄作用がしっかりと働くように、組織そのものの変革が求められるわけです」
○日テレ社長は会見をしないほうが良かった
一方、日本テレビは国分太一について、過去にコンプライアンス上の問題行為が複数あったことを確認し、30年にわたりレギュラー出演していた『ザ!鉄腕!DASH!!』の降板を通告した。
この対応については、「やむを得ない理由があったのかも知れませんし、キャンセルカルチャーが根付いた現代においては、レピュテーション(＝評判)の失墜をはじめ、深刻なダメージを避けるために先回りして対処することが求められるようにも思いますが、日本テレビは社長の会見をしないほうが良かったと感じています。結果的に日テレさんの対応に批判が集中していますし、国分さんに対する憶測も急激に広まり、誰が被害者なのか、国分さんは何をしたのかというところを含めて、新しい人権侵害が生じてしまったと思っています。中居さんの弁護士もおっしゃっていましたが、当然ながら、加害者と言われる方々にも人権があります。国分さんの場合は、出演契約を終了するというシンプルな形で、わざわざ公表する必要はなかったのではないでしょうか。内部でしっかり解決するべき事案であって、社会を巻き込み、そして炎上を引き起こすまでではなかったのではないかと個人的には強く思っています」と言及する。
そして最後に、佐藤弁護士はこう警鐘を鳴らした。
「これらの問題を一般の皆さんも“対岸の火事”としか思ってないのではないでしょうか。今こそ、こうした悪は自社の悪だと思って、各企業で人権意識、コンプライアンス意識、働く環境を見直していくべきではないかと、弁護士としては広く伝えていきたいです」
いくらSNS全盛期といえど、テレビの影響力はいまだ大きい。ショート動画でもバラエティの切り抜きが再生回数を稼いでおり、ドラマの感想で視聴者が大盛り上がりしている。テレビ局の明るい未来のために、あえて手厳しくアドバイスをくれた佐藤弁護士。今後、テレビ局がどう対応していくか、どう改革していくか、見守っていきたい。
●佐藤大和1983年生まれ、宮城県出身。07年三重大学卒業、09年立命館大学法科大学院卒業、同年に司法試験合格。11年から都内の法律事務所に勤務後、14年にレイ法律事務所設立、代表弁護士に。17年に日本で初めて芸能人の権利を守る団体「日本エンターテイナーライツ協会(ERA)」を発起人として立ち上げ、共同代表理事。21年には、文化庁「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けた検討会議」委員を務め、文化芸術分野のガイドラインの作成にも尽力している。主な著書に『二階堂弁護士は今日も仕事がない』(マイナビ出版、共同執筆)など。
衣輪晋一 きぬわ しんいち メディア研究家。インドネシアでボランティア後に帰国。雑誌「TVガイド」「メンズナックル」など、「マイナビニュース」「ORICON NEWS」「週刊女性PRIME」など、カンテレ公式HP、メルマガ「JEN」、書籍「見てしまった人の怖い話」「さすがといわせる東京選抜グルメ2014」「アジアのいかしたTシャツ」(ネタ提供)、制作会社でのドラマ企画アドバイザーなど幅広く活動中。
フジテレビ本社＝東京・台場
●佐藤大和1983年生まれ、宮城県出身。07年三重大学卒業、09年立命館大学法科大学院卒業、同年に司法試験合格。11年から都内の法律事務所に勤務後、14年にレイ法律事務所設立、代表弁護士に。17年に日本で初めて芸能人の権利を守る団体「日本エンターテイナーライツ協会(ERA)」を発起人として立ち上げ、共同代表理事。21年には、文化庁「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けた検討会議」委員を務め、文化芸術分野のガイドラインの作成にも尽力している。主な著書に『二階堂弁護士は今日も仕事がない』(マイナビ出版、共同執筆)など。
衣輪晋一 きぬわ しんいち メディア研究家。インドネシアでボランティア後に帰国。雑誌「TVガイド」「メンズナックル」など、「マイナビニュース」「ORICON NEWS」「週刊女性PRIME」など、カンテレ公式HP、メルマガ「JEN」、書籍「見てしまった人の怖い話」「さすがといわせる東京選抜グルメ2014」「アジアのいかしたTシャツ」(ネタ提供)、制作会社でのドラマ企画アドバイザーなど幅広く活動中。