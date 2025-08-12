お笑いコンビ「次長課長」の河本準一（50）が、9日に放送されたMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）に出演。西川のりおに番組で激怒された若手芸人について回想した。

この日はお笑いコンビ「タカアンドトシ」が番組初のゲスト出演。今年で芸歴30周年を迎えるコンビの半生を振り返った。そんなタカトシはオールザッツ漫才でMBSテレビに初出演。深夜生放送のお笑い番組という独特な空気で、MCの明石家さんまが「みんな、あっこでエラい目にあっているよな」と興味を見せ、話の続きを聞きたがった。

北海道出身もタカトシも「全く知らない」という番組。当時は番組が押しているという理由で、出演時間が3分から1分に急きょ短縮され、ネタも不完全燃焼で終了し、関係者から「ヘタレか！」と激怒されたという。

そんな様子を生で見ていたという次長課長・河本は「確か、本番中に怒られたんじゃ？」と回想。実際に、タカトシは西川のりおから「この世界から足を洗った方が良い」と番組の中で説教されている。

これは「目につく人全員に言っていた」（次長課長・井上）という西川のりおの“暴走キャラ”の1つだったが、「引退して辞めてしまえ！」という当時の映像が流れると、タカトシは青ざめた顔になった。

トシは「初めてそんなことを言われたので、何も言い返せなくて。怒られて、怖〜いとなったんですが、（隣にいたスピードワゴンの）小沢くんは強いから“あんたに言われたないわ！”と。全然声が聞こえないんですが、必死で言っていた」と振り返って、スタジオを笑わせていた。