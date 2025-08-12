¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÂè98²ó¡¡¤Î¤Ö¤È¿ó¡¢¸ß¤¤¤Î±£¤·»ö¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÂè98²ó¤¬¡¢13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÁê´Ø¿Þ¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¡ª¡¡¥Í¥Ã¥È¡Ö¥Þ¥¸!?¡×¡ÖÆóÅÙ¸«¤·¤¿¡×
¡¡Ãæ±à¥ß¥Û»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÂè112ºîÌÜ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÈºÊ¡¦Äª¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÉÁ¤¯¡£À¸¤¤ë°ÕÌ£¤â¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶ìÇº¤ÎÆü¡¹¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌ´¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤ÈÌø°æ¿ó¤Î¿ÍÀ¸¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸¤¤ë´î¤Ó¤¬Á´¿È¤«¤éÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¢£Âè98²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤È¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ï¸ß¤¤¤Ë±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¿·¤¿¤ËÁ°¤ò¸þ¤¯¡£¤½¤ì¤«¤é£·Ç¯¤ÎºÐ·î¤¬Î®¤ì¡½¡½¡¢Ì¤¤ÀÌ¡²è²È¤È¤·¤ÆÇä¤ì¤ëµ¤ÇÛ¤Î¤Ê¤¤¿ó¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë¤¬ÆÈÆÃ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÏ»¸¶±ÊÊå¡ÊÆ£Æ²Æü¸þ¡Ë¤òÏ¢¤ì¤ÆÌø°æ²È¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡££²¿Í¤Ï¿ó¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ÎÉñÂæÈþ½Ñ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤È¼å¹ø¤Î¿ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Î¤Ö¤Ë¡Ö¤¿¤Ã¤¹¤¤¤¬¡¼¤Ï¤¤¤«¤ó¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¡¢ÍâÆü·Î¸Å¾ì¤òË¬¤Í¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÁê´Ø¿Þ¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¡ª¡¡¥Í¥Ã¥È¡Ö¥Þ¥¸!?¡×¡ÖÆóÅÙ¸«¤·¤¿¡×
¡¡Ãæ±à¥ß¥Û»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÂè112ºîÌÜ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÈºÊ¡¦Äª¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÉÁ¤¯¡£À¸¤¤ë°ÕÌ£¤â¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶ìÇº¤ÎÆü¡¹¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌ´¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤ÈÌø°æ¿ó¤Î¿ÍÀ¸¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸¤¤ë´î¤Ó¤¬Á´¿È¤«¤éÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤È¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ï¸ß¤¤¤Ë±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¿·¤¿¤ËÁ°¤ò¸þ¤¯¡£¤½¤ì¤«¤é£·Ç¯¤ÎºÐ·î¤¬Î®¤ì¡½¡½¡¢Ì¤¤ÀÌ¡²è²È¤È¤·¤ÆÇä¤ì¤ëµ¤ÇÛ¤Î¤Ê¤¤¿ó¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë¤¬ÆÈÆÃ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÏ»¸¶±ÊÊå¡ÊÆ£Æ²Æü¸þ¡Ë¤òÏ¢¤ì¤ÆÌø°æ²È¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡££²¿Í¤Ï¿ó¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ÎÉñÂæÈþ½Ñ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤È¼å¹ø¤Î¿ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Î¤Ö¤Ë¡Ö¤¿¤Ã¤¹¤¤¤¬¡¼¤Ï¤¤¤«¤ó¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¡¢ÍâÆü·Î¸Å¾ì¤òË¬¤Í¤ë¡£