ミスド監修のリラックマグッズに「散財しそう」「全部ほしい」の声。夢のコラボは9月上旬から発売。

サンエックスを代表する大人気キャラクター「リラックマ」。

2025年9月上旬からミスタードーナツ監修のコラボグッズが発売されることが決定。全国の販売店やサンエックス公式ネットショップなどに登場します。

Xには「全部ほしい」「可愛すぎるっっ！！」「迎え入れない理由がない」「かわいすぎて困る」「散財しそう」などの声が寄せられ、愛おしいグッズの数々に注目が集まっています。

全20種類の豪華ラインアップ

今回のコラボレーションでは、見ているだけで癒やしとワクワクをもらえるグッズを豊富に展開。食べることが大好きなリラックマがミスタードーナツの人気ドーナツを頬張る姿など、ここでしか見られない特別なデザインです。

2025年8月8日現在、公式サイトで公開されているのは、文具、雑貨、ぬいぐるみなど全20種類。その中から一部商品をピックアップして紹介します。

・ぶらさげぬいぐるみ（全4種／各3300円）

・てのりぬいぐるみ（全4種／各1980円）

・B6SPノート（全2種／各605円）

・ミニトートバッグ（3080円）

・ペンポーチ（1650円）

お馴染みのドーナツとリラックマの組み合わせは、まさに夢の共演。一緒にドーナツを味わったり、写真を撮ったり、お出かけのお供にしたり......。日常の様々なシーンをリラックマが彩ってくれます。

9月上旬頃から順次発売。

ミスタードーナツの店舗では取り扱いがないのでご注意を。

（C）MISDO 25 （C）SAN-X

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）