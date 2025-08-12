今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）第97話が12日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、仕事のスケジュールで埋められた黒板を見て、声を弾ませるのぶ（今田美桜）。だが嵩（北村匠海）にそんな仕事はなく、ため息をつくばかり。一方、のぶは鉄子（戸田恵子）から思いもよらない言葉を告げられる。代議士の秘書をクビになってしまう。数日後、のぶは登美子（松嶋菜々子）の家を訪ねる。忙しい嵩に余計な心配をかけたくないと話すのぶだったが、登美子から意外な言葉が返ってきて、のぶは肩の力が抜ける。登美子は、嵩がつまらない見栄を張って、ウソをついているのではないかと見抜く。そしてのぶにも、早く本当のことを話した方がいいと助言する。

登美子が亡き夫の清（二宮和也）を思い出し、涙を流す。いつもとは違う側面も見せ、ネットも反応した。

X（旧ツイッター）には「今後の予定」「たかしの自作自演でしたー！」「おのぶは薪鉄子先生の秘書クビに…」「クビって……何で？」「八木おじさん、薪鉄子先生の思い的中発言」「八木『あんたの方が怖くなったんじゃ。あんたの中の清らかな部分を思い出して、泥水飲めなくなったんじゃないか？』いつでも八木さんは鋭い」「母さん豪邸！」「たかしママ茶をたてる」「松嶋菜々子の『あの日に返る事…』に号泣するわ」「登美子で泣くお盆休みの朝」「たかしの言う通り、あの時は泣いていたと思うよ」「松嶋菜々子さん横顔美しいな」「松嶋菜々子の株爆上げ回やんか」「さすが登美子さんは見抜いてるな」「たかしママそういう所は勘が働くな」「今日の登美子母さんは、ひと味違うの」などとコメントが並んだ。

「あんぱん」は朝ドラ112作目で、「アンパンマン」の生みの親、漫画家やなせたかし（本名・柳瀬嵩）さんと小松暢さん夫妻の半生がモデルの物語で、戦前、戦中、戦後の時代を生き抜き、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」を生み出すまでの愛と勇気の物語を描く。