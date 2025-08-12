《チーズケーキ好き集まれ》とろける食感がトレンド！ファミマ・ローソン・セブンのチーズケーキまとめ

今コンビニでは、とろける生食感のチーズケーキがトレンドです。芳醇でなめらかな口あたりが魅力。特にファミリーマート、ローソン、セブンイレブンのチーズケーキはおいしいと話題ですよ。

この記事では、それぞれのチーズケーキの特徴やSNSでのクチコミも紹介します。ひんやり濃厚なチーズケーキは、この時期にぴったりです。

チーズのコクと旨味が詰まってる！

●ファミリーマート「とろ生チーズケーキ」（218円）

ファミリーマートで販売されているチーズケーキは、濃厚なのにさっぱりしていて食べやすいと話題です。北海道産のクリームチーズを使用していて、ミルキーなコクを楽しめます。ねっとりとした舌触りでありながら、レモンの酸味も感じられる本格派スイーツです。

SNSでは、「200円ちょっとでこのクオリティはさすがファミマ！」「ファミマはしごして買いあさるわ」「紙カップまでなめまわしてしまうほどおいしい...」と大評判。沖縄県を除く全国で発売されています。

●ローソン「とろけるフロマージュ」（286円）

バニラとチーズの香りを贅沢に楽しめるローソンのチーズケーキ。なめらかなくちどけと、すっきりとした後味が特徴です。シンプルなチーズケーキだからこそ、素材のおいしさを感じることができます。

「これコンビニのレベルじゃない。洋菓子店のレベルだわ」「これは！ねっちり濃厚でうますぎるぞ」「シンプルにチーズの旨みを堪能でき満足感たっぷりでおいしかった」とSNSでも絶賛されていますよ。チーズケーキ好きなら一度は食べておきたい逸品です。

●セブンイレブン「３種チーズのとろ生食感チーズケーキ」（259.20円）

セブンイレブンのチーズケーキは、クリームチーズ、パルメザン、カマンベールの3種類のチーズを使用しています。底にはクッキー生地が敷かれていて、なめらかなチーズケーキとの食感のコントラストが楽しめるのがポイント。それぞれのチーズのコクや風味もしっかりと感じられます。

「このチーズケーキクオリティたっっっか！」「チーズケーキがザクザク食感のバタークッキーとマッチして最高です」「このチーズケーキは全部私が買い占めます」とハマる人が続出しています。専門店レベルのおいしいチーズケーキをぜひ味わってみてください。

どの商品も、コンビニとは思えないような本格的なおいしさが魅力です。暑い夏でもさっぱりと味わえる、生食感のチーズケーキを食べ比べしてみてくださいね。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部