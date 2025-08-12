Ì¾ÁÒ½á¡¡LA¡ÈÃÆ´Ý¡É²ÈÂ²Î¹¹Ô¡ÖÂçÃ«40¹æ´Ñ¤é¤ì¤ÆºÇ¹â¡×½¼¼Â3¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡ÖÌ¼¤ÏÎ±³ØÃæ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡×¤ÎÌ¾ÁÒ½á¡Ê56¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²¤ÇÊÆ¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òË¬Ìä¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾ÁÒ¤Ï¡ÖÇ°´ê¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î»î¹ç¤ò´Ñ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ªÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î40¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤â´Ñ¤é¤ì¤ÆºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¡Ö»³ËÜÍ³¿Áª¼ê¤â¿¶¤ê¸þ¤¤¤Æ¼Ì¿¿»£¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥³¡¼¥Ó¡¼¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤ê¡£¤¤¤Ä¤â»Ò¤É¤âÃ£¤¬¾®¤µ¤¤»þ¤Ï¡¢¥×¡¼¥ëÍ·±àÃÏ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢°ì½ï¤ËLA¤Î³¹¤òËþµÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡ÖÃÆ´Ý¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤Ç¤·¤¿¡¡½ñ¤¤¤Æ¤â½ñ¤¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È»×¤¤½Ð¤ò²ó¸Ü¡£
¡¡¡Ö¼«Ëý¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ªÉÕ¤¹ç¤¤Äº¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö #Ì¼¤ÏÎ±³ØÃæ¡×¤È½ñ¤Åº¤¨¤¿¡£
¡¡Ì¾ÁÒ¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕËþÎ¤Æà¤Ï2005Ç¯5·î¤Ë·ëº§¡£07Ç¯12·î¤ËÄ¹ÃË¡¢10Ç¯6·î¤ËÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£