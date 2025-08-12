韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第4話にて、日本人練習生のセンが話題を集めた。

【映像】イケメンすぎる19歳日本人練習生

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

髪の毛をかき上げてアピール！

日本人練習生のセンは、ジェジュンが代表を務める事務所・iNKODEに所属する19歳。8人ずつのチームに分かれてパフォーマンスを披露する「1対1ランクバトル」では、ZEROBASEONEの「KILL THE ROMEO」チームに所属している。

ステージにYシャツにネクタイ、タイトなブラックのパンツにブーツというセクシーな衣装をまとって現れたセン。普段はナチュラルなビジュアルが魅力の彼だが、メイクを施してステージに上がると華やかさが増し、練習生生活わずか5ヶ月とは思えないほどの色気とオーラを放った。

その後もソロパートでは髪をかき上げ、ウインクをするなど表情も意識して、しっかりと自分の存在感を印象付けるセン。視聴者からは「センくんかっこよ」「衣装似合う」「せんやばい」「最高すぎ」「ソンフンやん」「センくんの顔好きすぎて狂う」「ビジュがよすぎる」「メロい」などの反響が起こっていた。（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）