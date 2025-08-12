劇場版「機動警察パトレイバー」2作品がUHD BDに。4Kリバイバル上映も
UHD BD「機動警察パトレイバー 劇場版 4Kリマスターコレクション」
(C)1989 HEADGEAR／BANDAI VISUAL／TOHOKUSHINSHA
実際のジャケットとは異なる
バンダイナムコフィルムワークスは、押井守監督による「機動警察パトレイバー」劇場版2作品の4K Ultra HD Blu-ray(UHD BD)を2026年1月28日より順次発売する。シリーズ初の4Kフィルムスキャンによる完全リマスター版。価格はそれぞれ14,300円。
・「機動警察パトレイバー 劇場版 4Kリマスターコレクション」
2026年1月28日発売
UHD BD＋BD【特装限定盤】 14,300円 BCQA-0022
・「機動警察パトレイバー2 the Movie 4Kリマスターコレクション」
2026年3月25日発売
UHD BD＋BD【特装限定盤】 14,300円 BCQA-0024
発売元：バンダイナムコフィルムワークス・東北新社 販売元：バンダイナムコフィルムワークス
どちらもUHD BDとBDの全2枚組。特製ブックレットや大ボリュームの絵コンテ集が付属するほか、劇場公開版とサウンドリニューアル版の2種類のサウンドが楽しめるマルチオーディオ仕様となっている。
UHD BDは3層100GBディスクで、UHD BD/BD音声はドルビーTrueHD 5.1chのほか、リニアPCM、ドルビーデジタルを収録。映像特典は劇場特報、予告編。
バンダイナムコフィルムワークス公式ショップ「A-on STORE」では、出渕裕イラスト使用 特製ポストカードや復刻ミニポスター(B5)2枚セットなどの購入特典も用意する。
UHD BD「機動警察パトレイバー2 the Movie 劇場版 4Kリマスターコレクション」
“4Kリマスター＆劇場公開版音声”でリバイバル上映も
4KリマスターされたUHD BD発売に先駆け、今年10月から「機動警察パトレイバー 劇場版」「機動警察パトレイバー2 the Movie」のリバイバル上映が行なわれる。映像は4K版、音声は劇場公開版になるという。配給はFilmarks。
入場者特典の配布や作品を盛り上げる企画も実施予定。公開劇場などの詳細はホームページを参照のこと。公開情報
・「機動警察パトレイバー 劇場版」
公開日：2025年10月3日（金）より2週間限定上映
公開劇場：116館
・「機動警察パトレイバー2 the Movie」
公開日：2025年10月17日（金）より2週間限定上映
公開劇場：117館