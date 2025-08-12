日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2802（+29.0　+1.05%）
ホンダ　1615（+8.5　+0.53%）
三菱ＵＦＪ　2147（+17.5　+0.82%）
みずほＦＧ　4622（+73　+1.60%）
三井住友ＦＧ　3886（+35　+0.91%）
東京海上　6324（+74　+1.18%）
ＮＴＴ　161（+1.0　+0.63%）
ＫＤＤＩ　2594（+15　+0.58%）
ソフトバンク　235（+0.6　+0.26%）
伊藤忠　8063（+74　+0.93%）
三菱商　3152（+26　+0.83%）
三井物　3267（+35　+1.08%）
武田　4275（+10　+0.23%）
第一三共　3619（+69　+1.94%）
信越化　4474（+35　+0.79%）
日立　4296（+68　+1.61%）
ソニーＧ　4041（+46　+1.15%）
三菱電　3641（+27　+0.75%）
ダイキン　20147（+97　+0.48%）
三菱重　3915（+43　+1.11%）
村田製　2432（+24　+1.00%）
東エレク　21454（+164　+0.77%）
ＨＯＹＡ　19525（+155　+0.80%）
ＪＴ　4809（+32　+0.67%）
セブン＆アイ　2062（+17　+0.83%）
ファストリ　46886（+606　+1.31%）
リクルート　8634（+131　+1.54%）
任天堂　14387（+32　+0.22%）
ソフトバンクＧ　13958（+93　+0.67%）
キーエンス（普通株）　56370（+820　+1.48%）