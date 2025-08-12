日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2802（+29.0 +1.05%）
ホンダ 1615（+8.5 +0.53%）
三菱ＵＦＪ 2147（+17.5 +0.82%）
みずほＦＧ 4622（+73 +1.60%）
三井住友ＦＧ 3886（+35 +0.91%）
東京海上 6324（+74 +1.18%）
ＮＴＴ 161（+1.0 +0.63%）
ＫＤＤＩ 2594（+15 +0.58%）
ソフトバンク 235（+0.6 +0.26%）
伊藤忠 8063（+74 +0.93%）
三菱商 3152（+26 +0.83%）
三井物 3267（+35 +1.08%）
武田 4275（+10 +0.23%）
第一三共 3619（+69 +1.94%）
信越化 4474（+35 +0.79%）
日立 4296（+68 +1.61%）
ソニーＧ 4041（+46 +1.15%）
三菱電 3641（+27 +0.75%）
ダイキン 20147（+97 +0.48%）
三菱重 3915（+43 +1.11%）
村田製 2432（+24 +1.00%）
東エレク 21454（+164 +0.77%）
ＨＯＹＡ 19525（+155 +0.80%）
ＪＴ 4809（+32 +0.67%）
セブン＆アイ 2062（+17 +0.83%）
ファストリ 46886（+606 +1.31%）
リクルート 8634（+131 +1.54%）
任天堂 14387（+32 +0.22%）
ソフトバンクＧ 13958（+93 +0.67%）
キーエンス（普通株） 56370（+820 +1.48%）
