【畑野理之の談々畑】広島戦は降雨中止となった。阪神は9連戦の7つ目で、しかも関西からの移動ゲームだったので、いい休養日になったかもしれない。全体練習は行われず、一部選手のみがマツダスタジアムの室内練習場で体を動かした。チケットを持っていたファンは残念だったと思うが、天候は仕方がない。

私も前日から注目していたことがあったので、少し残念だった。先発が予告されていたのが阪神は大竹耕太郎で、広島は遠藤淳志だったからだ。大竹が移籍1年目の23年シーズンが終わった後、こんなことを話していた。

「セ・リーグに来て打席に立つようになって、衝撃を受けたのが〇〇投手の真っすぐがメチャメチャ速かったのと、広島の遠藤投手のカーブでした。そのカーブは見えなかったというか、視界から消えました」

だから、この日はマウンド上だけではなく、打席での大竹もじっくり見てみようと構えていたのに…。〇〇選手はまだこの後のシーズンでも近々に対戦する可能性があるので伏せ字にしたが、遠藤はきょう12日にスライドせず、しばらく直接投げ合うこともなさそうなので…。

両投手のマッチアップは過去に2度ある。23年4月19日と、同年5月5日で、大竹は2試合で計3打席に立って3三振。その初打席の時に113キロのカーブで見逃し三振を喫しており、遠藤のストンと縦に曲がり落ちるカーブの残像が途中で消えているのだろう。

大竹は早大時代に東京六大学リーグで4年間で60打数16安打（・267）、1本塁打の記録が残るなど、元々投手の中では打撃センスがいい。阪神3年間では計14本の安打（107打数 打率・131）を放っている。

甲子園で打席に入る際の登場曲も今年から1つ増やす打席へのこだわりよう。1打席目がLucky Kilimanjaro『踊りの合図』、2打席目が八代亜紀の『雨の慕情』。投手では珍しく3打席目まで決めており、ピンキッツ『ハッピーサプライズ』だ。

大竹の方はスライド先発が発表された。「どう捉えるかなので。1日延びて良かった、という気持ちですね。中止は6回目くらいですかね。どこかの新聞で調べてくださいよ」。実際に阪神移籍後の降雨中止は6回目だった。2年ぶりに遠藤のカーブと対峙（たいじ）する機会はお流れになったが、雨男は調整もすっかり慣れた感じだった。