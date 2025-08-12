¥·¥å¡¼¥È¤òÉð´ï¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¤ëµð¿Í¡¦ÅÄÃæ±ÍÅÍ
¡¡6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ µð¿Í¡Ý¥ä¥¯¥ë¥È¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÌîÂ¼¹°¼ù»á¤¬¡¢µð¿Í¡¦ÅÄÃæ±ÍÅÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÂ¼»á¤ÏÅÄÃæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±¦¡¢º¸´Ø·¸¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¥Ù¥ó¥Á¤Î¿®Íê¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ÅÄÃæ±ÍÅÍ¤Î¡£±¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¥·¥å¡¼¥È1ËÜ¹¶¤á¤ÇÍÞ¤¨¹þ¤á¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤â»È¤¨¤Þ¤¹¤·¤Í¡£³«ËëÁ°¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÅÄÃæ±ÍÅÍ¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤Î¤«¤È¡£Èó¾ï¤Ë¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡¡¡ÖËþÎÝ¤Ç½Ð¤Æ¤¤Æ¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤³¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤À¤±¤³¤³¤Þ¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ë¾è¤ê°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ïº£µ¨¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç44»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢0¾¡3ÇÔ28¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨2.70¤ÈÂç³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë