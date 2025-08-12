10月31日に公開される吉永小百合主演映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』の本予告が公開された。

本作は、女性登山家・田部井淳子の実話をもとに描く勇壮な人生の物語。田部井は、“女性だけで海外遠征を”を合言葉に女子登攀クラブを設立し、1975年にエベレスト日本女子登山隊の副隊長兼登攀隊長として、世界最高峰のエベレストの女性世界初登頂に成功。その後も飽くなき挑戦を続け、晩年は闘病、余命宣告を受けながらも亡くなる直前まで山に登り続けて、生涯で76カ国の最高峰・最高地点の登頂を成功させた。2025年は田部井たちが成し遂げた世界初女性エベレスト登頂という偉業から50周年となる。

主人公・多部純子を演じるのは、今作が映画出演124本目となる吉永。監督は、吉永とは『北のカナリアたち』以来13年ぶりの再タッグとなる阪本順治が務める。

さらに、純子を支える夫・正明を、吉永とは『北の桜守』以来7年ぶりの共演となる佐藤浩市、純子の盟友であり、エベレスト登頂の相棒でもある北山悦子を、吉永とは映画『最高の人生の見つけ方』以来5年ぶりの共演となる天海祐希、そして青年期の純子をのんがそれぞれ演じる。そのほか、木村文乃、若葉竜也、工藤阿須加、茅島みずきらが共演に名を連ねた。

映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』予告編 公開された本予告は、周囲が何も見えないほどのホワイトアウトの中、一歩、一歩前に進み、世界最高峰に初登頂を果たした女性登山家・多部純子の姿からスタート。世界から称賛を浴び、瞬く間に唯一無二のパイオニアとしてその名前を刻んでいく一方、ともに苦節を乗り越え、ずっと一緒に頑張って来た登山仲間との絆を失い、時を経てかつての仲間の墓前で「私は今、山を下りている途中よ」と声をかけ、降りしきる雨の中、2人だけの会話をするシーンが映し出される。母になって尚、山への挑戦を続ける母に反発し、学校で暴れる息子からは「だから、人が離れていくんだよ」と冷たい言葉を浴びせられる。そんな彼女を支え続ける夫・正明（佐藤浩市）に「すごいなあ、お父さんは。待つことの天才だね」と日頃からの感謝の想いを伝える純子（吉永小百合）は、病に侵されても山に登り続けることを諦めず、2011年の東日本大震災で被災した東北の高校生のために夏休みに富士山に登り、日本一の山から、次なる東北を支える「勇気」と「元気」をもらって前へ進んでいってほしいという願いを込めて、“東北の高校生の富士登山 登ろう！日本一の富士山へ”というプロジェクトを立ち上げる。その姿や、「守ってやりたいと思わないか」という父・正明からの言葉に後押しされ、家族から距離を置いていた息子・真太郎（若葉竜也）もプロジェクトに参加し、ともに山に登り始める。自分の全てをかけて山へ挑み続けた純子が登山家として、母として、妻として、一人の人間として、最後に“てっぺん”の向こうに見たものとは何だったのか。

あわせて、登山を通して仲間や家族と絆を深めていく純子の様子などをと捉えた新場面写真も公開された。

なお、本作のムビチケは8月15日から発売される。（文＝リアルサウンド編集部）