１２日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査

０８：５０ 日・マネーストック

１０：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数

１３：３０ 豪・豪中央銀行が政策金利発表

１５：００ 英・失業保険申請件数

１５：００ 英・失業率

１８：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査

１８：００ ユーロ・ＺＥＷ景況感調査

２１：３０ 米・消費者物価指数

※タイ市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：ショーボンド<1414>，ミライトワン<1417>，Ｋ＆Ｏエナジ<1663>，ジェイエイシ<2124>，ＬＩＮＫ＆Ｍ<2170>，ＮＪＳ<2325>，プレミアムＷ<2588>，フジオフード<2752>，片倉<3001>，ケイアイ不<3465>，ワコールＨＤ<3591>，ザ・パック<3950>，フィナＨＤ<4419>，ＧＭＯインタ<4784>，サワイＧＨＤ<4887>，浜ゴム<5101>，カバー<5253>，インテグラル<5842>，サトー<6287>，大和冷<6459>，日本マイクロ<6871>，ＶＴＨＤ<7593>，スター精<7718>，丸全運<9068>，上組<9364>，ＧＭＯ<9449>，建設技研<9621>，応用地質<9755>，Ｔナカヤマ<9830>，松屋フーズ<9887>ほか



出所：MINKABU PRESS