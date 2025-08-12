１１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４８円１５銭前後と前週末と比べて４０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７２円０７銭前後と同４銭程度のユーロ高・円安だった。



米７月消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を１２日に控えるなか、米関税政策による物価押し上げの影響が指数に表れてくる可能性が意識され、ドルの買い戻しが先行した。また、トランプ米大統領が１１日、対中関税の一部を再び９０日間延期するための大統領令に署名したことで、米中貿易交渉の進展を期待したドル買いも流入し、ドル円相場は一時１４８円２５銭まで上伸した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６１５ドル前後と前日に比べて０．００２５ドル程度のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS