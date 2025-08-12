12日（火）は東北南部〜日本海沿岸で激しい雨が降る見込みです。これまでの大雨で地盤がゆるんでいるため、土砂災害に厳重に警戒してください。

＜12日（火）の天気＞

前線が日本海沿岸に停滞し、前線上を低気圧が進んでいます。前線に近い長崎県壱岐・対馬付近では朝にかけて線状降水帯が発生するおそれがあります。

九州北部〜中国地方〜北陸〜東北南部で断続的に雨が強まり、局地的な大雨になるおそれがあります。特に北陸能登地方では強弱を繰り返しながら危険な降り方になる予想です。これまでの大雨ですでに地盤のゆるんでいるところも多いため、短い時間の雨でも土砂災害が起こりやすくなります。また、記録的な大雨となった九州では時間差で斜面が崩れてくるおそれもありますので、警戒を続けてください。

●予想24時間

北陸、東海（岐阜県中心） 100ミリ

そのほか太平洋側でも雲が多く、雨が降ったりやんだりする見込みです。北海道や東北北部は日差しがありますが、にわか雨にご注意ください。

＜台風情報＞

台風11号は午前6時現在、沖縄の南にあります。13日（水）にかけて暴風域を伴って沖縄先島諸島の南海上を進む予想です。沖縄では本島地方を含め、12日（火）から風が強まり波が高くなりそうです。海のレジャーは十分注意してください。

＜予想最高気温（前日差）＞

札幌 28℃（-3）

仙台 28℃（-4）

新潟 26℃（-4）

東京 32℃（＋3）

名古屋 32℃（＋3）

大阪 32℃（±0）

鳥取 30℃（＋1）

高知 32℃（＋3）

福岡 32℃（＋2）

鹿児島 34℃（＋2）

蒸し暑くなりますので、意識して水分をとるようにしましょう。

＜週間予報＞13日（水）は天気が回復して、日中は広い範囲で日差しが届くでしょう。山沿いを中心に天気の急変には注意が必要です。その後も晴れる日が多く、暑さが復活する見込みです。西日本を中心に35℃以上の猛暑日になる日もありそうです。熱帯夜も続きますので、一日を通して熱中症に気をつけてください。