北海道meijiカップで逆転V

10日まで行われた女子ゴルフの国内ツアー・北海道meijiカップで、河本結（RICOH）がツアー通算3勝目をマーク。贈られた副賞の使い道に反響が広がっている。優勝後に明かした意向に対し、ファンも喝采を送っている。

最終日を首位と4打差の8位で出た河本は、1イーグル、3バーディー、1ボギーの68で回り、通算9アンダーで逆転優勝を飾った。今大会は優勝賞金1620万円に加えて、大会を特別協賛する明治グループから副賞として明治製品10年分が贈られる。

大量のお菓子を貰えることになった河本は「寄付しようと思っています。事務所と相談して恵まれない子たちに寄付したいと思います」と明言。これが反響を呼んでおり、ネット上では「いい話だ。喝采！」「立派ですね 素晴らしい」「謙虚な姿勢が素敵ですね」「競技への情熱と気配りを感じる素晴らしいストーリー」と絶賛された。

最終日に纏った真っ赤なウェアについては、「大会の主催者さんのコーポレートカラーを着るようにしています」とJLPGAの公式YouTubeで明かし、心遣いでも話題をさらった26歳。プレーだけでなく、その人柄でもファンの心を掴んでいる。



（THE ANSWER編集部）