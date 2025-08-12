ただのTシャツより“この1枚”！【グローバルワーク】着るだけでこなれる♡「フリル袖Tシャツ」

暑い日が長く続く予想が出ている今、Tシャツはまだまだ活躍する予感。とはいえ、同じTシャツばかりだとコーデがワンパターンになりがち。そんな時は、一点投入で着映えが狙える【グローバルワーク】のフリル袖Tシャツがおすすめ。華やかなフリルとヴィンテージ感のあるロゴの甘辛な組み合わせで、こなれたコーデに導いてくれます。スタッフさんによる大人カジュアルな着こなしも、ぜひ参考にして。

コーデが華やぐボリューミーなフリル袖

【グローバルワーク】「ヘビロッTEEフリルプリント半袖」\3,192（税込・セール価格）

袖口のボリューミーなフリルが目を引き、コーデの主役級になるTシャツ。袖口にゆとりがあり、二の腕のラインを拾いにくいのが嬉しいポイント。甘さがありつつ、ヴィンテージ感のある辛口なロゴデザインで、大人も取り入れやすい一着です。タックインでもアウトでもサマになる着丈のため、スタイリングのしやすさも魅力。スタッフのありちゃんさんのようにモノトーンカラーで統一すれば、洗練された大人のカジュアルコーデに。

トレンドカラーのブラウンで旬顔に引き寄せ

こちらは色違いのブラウンを着用。今季のトレンドカラーとして注目を集めるブラウンは、カジュアルながらも上品で柔らかい雰囲気を演出します。重たく見えないよう、スカートは軽めの素材感のもので夏らしく仕上げるのが正解。プラスワンでキャップを投入すれば、スポーツミックスな最旬ルックに。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M