

関係欲求を満たすために部下を認めることは重要であり、認めることの1つが「褒める」ということです（写真：kapinon／PIXTA）

【書籍】「離職の理由と対策が体系化されている」「事例が豊富で明日から使える」と話題の『離職防止の教科書』

今、多くの企業が人手不足に悩み、離職を防ぐことは喫緊の課題となっています。

そのため、部下の離職対策に取り組む企業が増えています。ただ、いざ取り組もうとしても、それがなかなか難しいケースもあります。

その1つが「部下を褒める」ということです。

そこで、経営心理士として1200件超の経営改善を行い、経営心理士講座を主宰する、一般社団法人日本経営心理士協会代表理事の藤田耕司氏の著書『離職防止の教科書――いま部下が辞めたらヤバいかも…と一度でも思ったら読む 人手不足対策の決定版』から一部を抜粋・再編集し、部下を褒めることが大事と分かっていても、なぜ褒められないのかについてお伝えします。

離職率を大きく下げた4つの欲求を満たす取り組み

今、多くの日本企業は人手不足の状況にあります。





人手不足の状況で社員に辞められると、現場が回らなくなります。実際、人手不足が原因の倒産件数は毎年右肩上がりで増え続けています。

そのため、離職は多くの企業で深刻な問題となっています。

私が主宰する経営心理士講座では、離職防止に向けた取り組みについて指導しています。

その骨子は人間が根源的に抱く次の4つの欲求を満たす関わりをするということです。

生存欲求：食べ物や安全な環境を求め、安心・安全に生きていきたいという欲求。

関係欲求：良好な人間関係を築き、人から認められたいという欲求。

成長欲求：苦手を克服し、創造的、生産的でありたい、自らの可能性や才能を発揮していきたいという欲求。

公欲：人に喜んでもらいたい、人や社会の役に立ちたいという欲求。

この4つの欲求を満たす取り組みを続けた結果、離職率55％、毎年何十人も社員が辞めていた会社で離職者が0になった事例や、離職率40％の会社で離職者が0になった事例など、離職者が減ったという多くの事例が出ています。

なかでも関係欲求を満たすために部下を認めることは重要であり、認めることの1つが「褒める」ということです。

ただ、これをお伝えすると、次のような反論が返ってくることがあります。

「褒めたいのはやまやまですよ。でも部下は当たり前のことしかしてないんだから、褒めようがないです」

中には「うちの部下のどこを褒めろというんですか！ 褒めるところなんかないです！」と感情的に反論されたこともありました。

でも、本当に部下の褒めるところはないのでしょうか。

意識を変えれば「褒めるところ」は見つかる

人間の脳は、どういうアンテナを張って見るかで、目につくものが変わります。

一般的に上司は「どこかミスや漏れはないか、不十分な点はないか」というアンテナを張りながら部下の仕事ぶりを見ます。

そうするとミスや漏れ、不十分な点などの悪い点ばかりが目につきやすくなります。

その状況で「部下を褒めることが大事」と言われると、「うちの部下のどこを褒めろというんだ！」と反論したくなるわけです。

そのため、そういった反論をされた際は「どこか褒めるところはないかというアンテナも張りながら、部下の仕事ぶりを見ていますか？」と質問します。すると、ほとんどの方が「そのアンテナは張っていない」と答えます。

そこで「では、今後はそのアンテナも張りながら、部下の仕事ぶりを見るようにしてください」と宿題を出します。

そして次にお会いしたとき、「部下の褒めるところが見当たらないですか？」と聞くと「まぁ、なくはないですね」「見方を変えれば見つかるもんですね」と話してくれます。

アンテナの張り方を変えたら、部下が辞めなくなった

7年前、ある不動産会社の社長から、離職率が高いとの相談を受けました。

その社長は部下への当たりがかなりきつく、部下に対する意識を根本的に改めてもらう必要がありました。

そこで「褒めるところはないか」のアンテナを張ることを継続的に指導しました。

それから7年が経ち、今では社員が辞めなくなったため、社員の平均勤続年数が毎年上がり続けています。その変化について、社長はこう話されます。

「昔は部下の悪いところばかり目についてたので、腹が立って、きつく当たってました。でも、『褒めるところはないか』のアンテナを張るのをずっと続けてたら、部下の良いところにどんどん気づけるようになったんです。

良いところに気づいたら言葉に出すように藤田さんに言われてたので、実際、言葉に出すようにしたら、かなり部下を褒めるようになりました。

その頃から自然と部下に感謝の気持ちで接するようになりましたね。それからです。部下が辞めなくなったのは」

このように、部下にきつく当たっていた人でも、「褒めるところはないか」のアンテナを張り続けると、部下の良いところに気づけるようになり、そして部下を褒めることができるようになります。

部下を褒めることができない原因は、部下に褒めるところがないことではなく、上司が部下の褒めるところに気づけていないことにあるのです。

褒めるところを見つける切り口の1つが、「成長の跡」を見つけることです。

業務の内容としてはまだ褒められるレベルに達していなくても、前よりは業務のレベルが上がった、できなかったことができるようになったという場合は、その成長の跡を褒めることができます。

また、成長の跡を褒めることで、部下は「上司はちゃんと自分のことを見てくれている」という安心感が持てます。その安心感が上司への信頼につながります。

成長の跡を直接把握できない場合は、どう成長したかを部下に質問し、答えてもらうことで把握することもできます。

落ちこぼれ社員を救った社長の一言

ある製造業の会社の取締役の方が、こんな話をしてくれました。

「私は元々不器用で、工場で働いていた若いころから仕事を覚えるのが遅くて、しょっちゅう上司に怒られていました。他の同僚はどんどん仕事を覚えていくので、私は落ちこぼれでした。本当につらかったですよ。だから何度も辞めようと思いました。

そんなとき、社長が本社から工場に来て、こう声をかけてくれたんです。

『君は仕事を覚えるのに苦労してるみたいだな。君は周りと比べるな。昨日の自分より少しでも成長することだけを考えなさい』

そのとき、目の前がぱっと開けた感じがしましたね。

それで半年くらいしてから社長がまた声をかけてくれたんです。『どうだ。前の自分より成長してるか？』って。それで私がどう成長したかを説明したら、『いいじゃないか！ それでいいんだ。これからもそうやって頑張れよ』って言ってくれました。

もう嬉しくて、その日の帰り道に涙が出ました。そしてそのとき、『この人に一生ついて行こう』と思いました。そうやって頑張って、今は役員にまでなれましたよ。本当にあの人には世話になりました」

この社長は落ちこぼれの若手がいると聞いて、寂しい思いをしていないかと気遣ったのでしょう。そして昨日の自分より成長することを促し、成長の跡を褒めたのです。

つらいときほど、褒めてもらえた言葉は胸に響くものです。そのため、この社長の言葉は「この人に一生ついて行こう」と思わせるほどの力を持ったわけです。

部下の仕事を見る際は「どこかミスや漏れはないか、不十分な点はないか」というアンテナに加えて、「どこか褒めるところはないか」「成長の跡はないか」というアンテナも張るようにしてみてください。

それによって部下の褒めるところが見つかるようになると思います。そして、褒めるところを見つけたら、言葉に出して伝えてあげてください。

そういった上司の変化が、離職率が低い職場の作りの第一歩となります。

（藤田 耕司 ： 経営心理士、税理士、心理カウンセラー）