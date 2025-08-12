キタ！ キターーーーーッ！！【サーティワン】ビジュ大優勝♡「新作アイス」

【サーティワン】の「ポケモン」との大人気キャンペーンが、今年も待望のスタート！ カラフルで楽しい、見た目も味も大満足なスペシャルメニューが登場しています。今回は、暑い日のおやつにしたいアイスと、合わせてチェックしたいアイスドリンクを徹底解説します。

キュンがギュッと詰まった「ポケモン サンデー ピカチュウ」

限定カップとオリジナルピックにテンション爆上がり！「ポケモン サンデー ピカチュウ」は\600（税込）。スモールサイズのアイスクリーム1個に、ピカチュウのチョコレート、ホイップクリームとカラースプレーをトッピングした、ご褒美にしたい限定メニューです。

コレクション心に火がつく「ポケモン サンデー パモ」

ピカチュウの他にパモのサンデーも！ それぞれに異なるデザインの限定フレンダピックが付いてくるので、集めたくなること間違いなしかも。サンデーのアイスクリームは、好きなフレーバーを選ぶことができるのも嬉しいポイントです。

全方位から可愛い「ポケモン ダブルカップ」

「見てるだけでワクワクするーーーッッ！！」と、@ftn_picsレポーターHaruさんが興奮気味に紹介するのは「ポケモン ダブルカップ」。カップデザインは3種からセレクト可能、もちろんアイスクリームも選べます。スモールダブル\510（税込）、レギュラーダブル\760（税込）。スプーンも限定デザインなので、食べる前からワクワクが止まりません。

ドリンクも見逃せない！「ザ・クラッシュソーダ メロン & ブルー」

合わせてチェックしたいのは、2種類のシロップが織りなすグラデーションがきれいな「ザ・クラッシュソーダ メロン & ブルー」。選ぶアイスクリームによってビジュアルも味わいも変わるので、いろいろな組み合わせを試したくなりそう。写真はバニラです。値段は\620（税込）。

【サーティワン】の「31ポケ夏！キャンペーン」は9月3日まで。限定ピックやスプーンは数量限定です。早期に終了する可能性があるので、気になったら早めがおすすめ。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

