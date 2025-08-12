今回ご紹介するのは、TikTokアカウント「とらきち」に投稿された、新しい「やんのかポーズ」を披露する猫ちゃんの様子。動画の再生回数は2.9万回を超え、投稿には「左手可愛い」「かわいいやんのか」といった声が集まっています。

【動画：猫がカメラの前にやって来たと思ったら…】

カメラをロックオン！

TikTokアカウント「とらきち」に登場したのは、ベンガル猫の「とらきち」ちゃん。甘えん坊で飼い主さんもビックリするほどパワフルな女の子です。

今回、飼い主さんがTikTokに投稿したのは、とらきちちゃんが新しい「やんのかポーズ」を生み出した時の様子。この日は、買ってきたニラをとらきちちゃんが触っているところを撮影していると、カメラに気づいてジーっと凝視してきたといいます。

何見てるにゃ…？

カメラをロックオンしたとらきちちゃんは、そろりそろりとカメラの前へ。カメラを敵だと認識したのか、「勝手に何撮ってるにゃ？」と言いたげな様子で、カメラに向かってきたそうです。

元気いっぱいで好奇心旺盛なとらきちちゃんらしく、全くカメラに怖がる素振りは見せなかったそう。そんなとらきちちゃんですが、撮影時に飼い主さんも見たことがない「謎のポーズ」を見せてくれたといいます。

新しい「やんのかポーズ」爆誕！

カメラの前にやってきたとらきちちゃんは、左の前足を上げる新しい「やんのかポーズ」を披露したそう。まるで格闘技で見られる左フックのようなポーズだったそうで、もしかすると、とらきちちゃんの前世は格闘家なのかもしれませんね！

投稿は、TikTokにて1000件を超える高評価を集めるなど、大きな注目を集めることに。

投稿を見たTikTokユーザーからは「その左手が可愛い」「可愛い顔してそれしないで」「手出っぞ？て感じ」など、たくさんのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「とらきち」では、とらきちちゃんの面白い姿が多数投稿されています。

とらきちちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「とらきち」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。