今回ご紹介するのは、TikTokアカウント「我が家のムタ」に投稿された、可愛く熟睡していると思ったら、まさかの姿を見せてくれた猫ちゃんの様子です。動画の再生回数は11万回を超え、「好きすぎる」「手組んでるの可愛い」といった声が集まっています。

【動画：熟睡している猫の可愛い寝顔を撮影していたら…】

ここちゃん、気持ちよさそうに熟睡中

TikTokアカウント「我が家のムタ」に登場したのは、少しぽっちゃり気味の猫ここちゃん。飼い主さんいわく、寝姿にクセがある猫ちゃんなのだとか。

ある日、床に寝転がって気持ちよさそうに熟睡していたここちゃん。その姿が可愛らしくて、飼い主さんは寝姿を撮影していたそうです。両手をクロスさせながら眠る姿はとても愛おしいですが、撮影を続けていると、急に驚きの展開が訪れたそうで…。

永い眠りから目覚めし者

なんと、急に目を開けて飼い主さんの方を見てきたのだとか！暗い中で目を開いたため、カメラ越しでは両目がピカーンと光り、飼い主さんも驚いてしまったそうです！

両目を光らせている姿は、まるで漫画やアニメなどで見られる、石像などが目を光らせながら甦るシーンのよう。目からビームを出しているようにも見えます。

可愛い姿を撮影している時に急にこんな姿を見せられたら、怖くて思わず腰を抜かしてしまうかもしれませんね…。

爆睡しすぎて飼い主さんも心配に

クセのある寝姿を披露してくれたここちゃんですが、他にも飼い主さんを驚かせる寝姿を見せてくれることがあるそう。アカウント内の別の投稿では、飼い主さんが強く体を揺らしても爆睡を続けるここちゃんの姿が確認できます。

どれだけ揺すっても起きないここちゃんを見て、飼い主さんも真剣に心配したそう。ところが、ここちゃんはただ爆睡していただけのようで、起こされるとブチギレていたようです。寝姿で飼い主さんを何度もビックリさせる、ここちゃんなのでした。

投稿を見たTikTokユーザーからは、「まさか光るとは想像してなかった」「余裕で上回ってきてえぐい」「死んだかと思ったら覚醒して起きたアニメみたい」「バチィ！って感じじゃなくて、ギローンって感じで開くの好き」など、たくさんのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「我が家のムタ」では、ここちゃんの日常の様子が投稿されています。

ここちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「我が家のムタ」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。