Kep1er出身MADEIN・マシロ、レースの黒うさ耳にバストチラ見せ！“小悪魔”のような可愛さ【PHOTO】

ガールズグループMADEINのメンバー、マシロが愛らしさを存分に見せた。

【写真】マシロ、彼女感溢れるディズニーシーでの姿

去る8月10日、マシロは自身のインスタグラムを更新。

公開された写真は、8月6日に京セラドーム大阪で開催された「KANSAI COLLECTION 2025A/W」に参加したときの裏側を捉えたものである。マシロは日本人メンバーで構成されたユニットMADEIN Sのプリクラコラボフレームとともにポーズを取るなどしている。

（写真＝マシロInstagram）

写真のなかのマシロは、白い大ぶりのカーディガンや黒いリボンがついたピンク色のトップスを着用している。特に、ピンク色のトップスを着た写真では黒いレースの“うさ耳”を付けており、“小悪魔”的な魅力が炸裂している。ふんわりとした魅力からキュートな色気まで、多彩な面を披露しており、ファンを虜にしている。

投稿を目にしたファンからは、「可愛い大好き一生推す！！」「マシロちゃん以上に白いオーバーニット似合う人おらん！」「ビジュやばいって〜」といった反応が寄せられていた。

なお、マシロが所属するMADEIN Sは来る8月14日に1stシングル『MADE in BLUE』をリリース予定だ。