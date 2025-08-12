「勢野北口」はなんて読む？ひらがな6文字の駅名です！

旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「勢野北口」はなんて読む？

「勢野北口」という漢字を見たことはありますか？

奈良県にある駅名で、ひらがな6文字です。

いったい、「勢野北口」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「せやきたぐち」でした！

勢野北口駅は、奈良県生駒郡三郷町に位置する駅です。

駅のある三郷町は、「金剛生駒国定公園」の美しい自然環境に恵まれており、信貴山を中心に四季折々の自然を楽しむことができるのだそう。

また、日本遺産にも認定された「龍田古道」があり、万葉の昔から詠まれた歌が数多く残されている歴史情緒あふれるまちですよ。

あなたはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

※解答は複数ある場合があります。

