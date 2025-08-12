平野レミ、歌手として30年ぶりステージへ 決起集会を開く 自ら料理“超簡単なのに見栄え抜群のホームパーティー”
料理愛好家・平野レミが、きょう12日放送のテレビ朝日系『家事ヤロウ!!!』（後8：10〜9：00 ※一部地域を除く）に登場する。
【写真】『家事ヤロウ!!!』スタジオにはカズレーザー
今回は、人気企画「リアル家事24時」最新作となり、芸能人のパーティーをのぞき見する。
平野と40年来の仲良しである清水ミチコ、紅白歌手・クミコの3人で行う女子会にも密着。実は、元々シャンソン歌手として活動していた平野が今年12月、30年ぶりにステージに立つことを決心し、その決起集会を行うことになった。
この女子会では、平野の真骨頂ともいえる、“超簡単なのに見栄え抜群のホームパーティー料理”が多数登場する。
“10秒で完成！ 混ぜるだけ！簡単ツナ缶野菜ディップ”は、手間のかかるフランス伝統のディップソース“リエット”をツナを代用して超簡単に再現。“調味料ひとつ！本格ブイヤベース”は、タイトルどおり調味料はひとつだけというシンプルさ。
スタジオでは、“調味料ひとつ！本格ブイヤベース”を試食。小澤征悦は「本格派！もうヨーロッパ行かなくていいです」、ギャル曽根も「おいしーい！お店で出るやつだ」とうなる。
