みなさん、今朝はどんな朝ごはんを食べましたか？

JR代々木駅から徒歩約3分。落ち着いた街並みの中にある『おひつ膳 田んぼ 代々木本店』では、炊きたてのご飯を主役に据えた“理想の朝食”があります。

扉を開けると、こじんまりとした和の空間に、ふわりと漂う焼き魚の焼ける香ばしさ。木目のインテリアにやさしく包まれる心和む店内です。

特筆すべきは、お米への徹底したこだわり。全国の銘柄米を週替わりで提供しており、その日の分は店内で精米しています。たとえば岩手の「江刺金札米ひとめぼれ」や、新潟魚沼「棚田コシヒカリ」、山形「置賜つや姫」など、選りすぐりの米が登場します。銘柄や産地はホームページやSNSで随時情報がアップされていますので、全国の美味しいお米を旅するようにいただけます。

さて、お目当ての朝食がやってきました。派手さはないけれど、しみじみと心と体に染みわたる「日本の朝ごはん」です。

皮がパリッと香ばしく焼かれた鮭、ふんわり甘めの玉子焼き、香り高い海苔、素朴で安心感のある無添加たくあん、そして出汁の香り豊かな味噌汁というラインアップ。どこを切り取っても非の打ち所のない布陣です。

精米したての米を羽釜で炊き上げ、一人ずつおひつに盛られて提供されます。ご飯はふっくらつややかで、米そのものの甘みが際立ちます。しかも、おかわりが一回無料。炊きたてをたっぷりと堪能できますよ。

心をほどくように一口ずつ味わう、滋味豊かな朝ごはん。代々木で一日の始まりを少し特別にしてくれるお気に入りの一軒です。

（撮影・文◎亀井亜衣子）

●SHOP INFO

店名：おひつ膳 田んぼ 代々木本店

住：東京都渋谷区代々木1-41-9 DMK代々木ビル1F

営：8：00～20：00（朝食は8：00～10：00）

休：年中無休（※田植え・稲刈りシーズンに臨時休業あり）

https://tanbo.co.jp