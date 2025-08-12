加藤茶＆綾菜夫妻、45歳差婚から15周年 妻が手料理、減塩なのに絶品のおもてなし料理を続々
タレント・加藤茶と加藤綾菜夫妻が、きょう12日放送のテレビ朝日系『家事ヤロウ!!!』（後8：10〜9：00 ※一部地域を除く）に登場する。
【写真】『家事ヤロウ!!!』スタジオにはカズレーザー
今回は、人気企画「リアル家事24時」最新作となり、芸能人のパーティーをのぞき見する。
『家事ヤロウ!!!』では、45歳差で結婚した加藤夫妻の“減塩攻防戦”をたびたび届けてきた。結婚15周年の節目を祝うため、簡単なのに特別感があるおいしい減塩フルコースを綾菜が作る。
塩のかわりに“あるモノ”で風味をつける“和風カプレーゼ”、減塩だけど味＆うまみが強い“照り焼きチキン”、塩分を約25%カットした“ねばねばパスタ”などなど…減塩なのに絶品のおもてなし料理が続々登場。
途中、加藤夫妻と仲良しの女性芸能人もお祝いに駆けつける。また、今だから話せる、世間からの風当たりが強かった結婚当初についても振り返る。
【写真】『家事ヤロウ!!!』スタジオにはカズレーザー
今回は、人気企画「リアル家事24時」最新作となり、芸能人のパーティーをのぞき見する。
『家事ヤロウ!!!』では、45歳差で結婚した加藤夫妻の“減塩攻防戦”をたびたび届けてきた。結婚15周年の節目を祝うため、簡単なのに特別感があるおいしい減塩フルコースを綾菜が作る。
塩のかわりに“あるモノ”で風味をつける“和風カプレーゼ”、減塩だけど味＆うまみが強い“照り焼きチキン”、塩分を約25%カットした“ねばねばパスタ”などなど…減塩なのに絶品のおもてなし料理が続々登場。
途中、加藤夫妻と仲良しの女性芸能人もお祝いに駆けつける。また、今だから話せる、世間からの風当たりが強かった結婚当初についても振り返る。