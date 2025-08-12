12日放送『家事ヤロウ!!!』（C）テレビ朝日

　タレント・加藤茶と加藤綾菜夫妻が、きょう12日放送のテレビ朝日系『家事ヤロウ!!!』（後8：10〜9：00　※一部地域を除く）に登場する。

　今回は、人気企画「リアル家事24時」最新作となり、芸能人のパーティーをのぞき見する。

　『家事ヤロウ!!!』では、45歳差で結婚した加藤夫妻の“減塩攻防戦”をたびたび届けてきた。結婚15周年の節目を祝うため、簡単なのに特別感があるおいしい減塩フルコースを綾菜が作る。

　塩のかわりに“あるモノ”で風味をつける“和風カプレーゼ”、減塩だけど味＆うまみが強い“照り焼きチキン”、塩分を約25%カットした“ねばねばパスタ”などなど…減塩なのに絶品のおもてなし料理が続々登場。

　途中、加藤夫妻と仲良しの女性芸能人もお祝いに駆けつける。また、今だから話せる、世間からの風当たりが強かった結婚当初についても振り返る。