µÈ±Ê¾®É´¹ç¡ßÅ·³¤Í´´õ¡ßº´Æ£¹À»Ô¡¢¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È½÷À½éÅÐÄº¤ÎÅÐ»³²È¤ÎÊª¸ì¡Ø¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡ÙËÜÍ½¹ð±ÇÁü
¡¡ÇÐÍ¥¡¦µÈ±Ê¾®É´¹ç¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡Ù¡Ê10·î31Æü¸ø³«¡Ë¤ÎËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë½÷ÀÅÐ»³²È¡¦ÅÄÉô°æ½ß»Ò¤Î¼ÂÏÃ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È½÷À½éÅÐÄº¤«¤é¡¢ÈÕÇ¯¤ÎÆ®ÉÂ¡¢Í¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤âË´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç»³¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤¿ÁÔÂç¤ÊÀ¸³¶¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡ÙËÜÍ½¹ð±ÇÁü
¡¡1975Ç¯¡¢¡Ö½÷À¤À¤±¤Ç³¤³°±óÀ¬¤ò¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë½÷»ÒÅÐÚµ¥¯¥é¥Ö¤òÀßÎ©¤·¡¢¥¨¥Ù¥ì¥¹¥ÈÆüËÜ½÷»ÒÅÐ»³Ââ¤ÎÉûÂâÄ¹·óÅÐÚµÂâÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¡Ê¥Í¥Ñ¡¼¥ëÌ¾¡§¥µ¥¬¥ë¥Þ¡¼¥¿¡¢Ãæ¹ñÌ¾¡§¥Á¥ç¥â¥é¥ó¥Þ¡Ë¤Î½÷ÀÀ¤³¦½éÅÐÄº¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÅÄÉô°æ½ß»Ò¡£¤½¤Î°Î¶È¤«¤éº£Ç¯¤Ç50Ç¯¡£
¡¡À¸³¶¤Ç76¥ö¹ñ¤ÎºÇ¹âÊö¡¦ºÇ¹âÃÏÅÀ¤Ø¤ÎÅÐÄº¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦Â¿Éô½ã»Ò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢º£ºî¤Ç±Ç²è½Ð±é124ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¡¦µÈ±Ê¾®É´¹ç¡£½ã»Ò¤ò»Ù¤¨¤ëÉ×¡¦ÀµÌÀÌò¤Ë¤Ïº´Æ£¹À»Ô¡£½ã»Ò¤ÎÌÁÍ§¤Ç¥¨¥Ù¥ì¥¹¥ÈÅÐÄº¤ÎÁêËÀ¡¦ËÌ»³±Ù»ÒÌò¤Ë¤ÏÅ·³¤Í´´õ¡£ÀÄÇ¯´ü¤Î½ã»Ò¤ò¤Î¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢ÌÚÂ¼Ê¸Çµ¡¢¼ãÍÕÎµÌé¡¢¹©Æ£°¤¿Ü²Ã¡¢³ýÅç¤ß¤º¤¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¦¥È¤ÎÃæ¤ò°ìÊâ¤º¤Ä¿Ê¤ß¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ËÅþÃ£¤¹¤ë½ã»Ò¤Î»Ñ¤È¡¢À¤³¦¤«¤é¾Î»¿¤òÍá¤Ó¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÍ£°ìÌµÆó¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÌ¾Á°¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢¶¦¤Ë¶ìÀá¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤ÆÍè¤¿ÅÐ»³Ãç´Ö¤È¤Îå«¤ò¼º¤¤¡¢»þ¤ò·Ð¤Æ¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃç´Ö¤ÎÊèÁ°¤Ç¡Ö»ä¤Ïº£¡¢»³¤ò²¼¤ê¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¹ß¤ê¤·¤¤ë±«¤ÎÃæ¡¢Æó¿Í¤À¤±¤Î²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë´¶½ýÅª¤Ê¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡Êì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â»³¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤ë½ã»Ò¤Ï¡¢¤â¡¢ÉÂ¤Ë¿¯¤µ¤ì¤Æ¤â2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¸å¤Ë¤Ï¡¢ÈïºÒÃÏ¤Î¹â¹»À¸¤òÉÙ»Î»³¤Ë¾·¤¯¡ÖÅìËÌ¤Î¹â¹»À¸¤ÎÉÙ»ÎÅÐ»³¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Í¦µ¤¤È´õË¾¤òÆÏ¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£
¡¡Êì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â»³¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ëÊì¤ËÈ¿È¯¤·¡¢³Ø¹»¤ÇË½¤ì¤ëÂ©»Ò¤«¤é¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¡¢¿Í¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤è¡×¤ÈÎä¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤ëÉ×¡¦ÀµÌÀ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¤¢¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¡£ÂÔ¤Ä¤³¤È¤ÎÅ·ºÍ¤À¤Í¡×¤ÈÆüº¢¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë½ã»Ò¡£²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤È¤Î´Ø·¸¤Ë³ëÆ£¤òÊú¤¨¡¢ÉÂ¤Ë¿¯¤µ¤ì¤Æ¤â»³¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿À¸¤¤¶¤Þ¤òÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2011Ç¯¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤¬È¯À¸¡£¡ÈÅìËÌ¤Î¹â¹»À¸¤ÎÉÙ»ÎÅÐ»³¡¡ ÅÐ¤í¤¦¡ªÆüËÜ°ì¤ÎÉÙ»Î»³¤Ø¡É¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë»Ñ¤ä¡¢¡Ö¼é¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦Éã¡¦ÀµÌÀ¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¡¢²ÈÂ²¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿Â©»Ò¡¦¿¿ÂÀÏº¤â¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤·¡¢¶¦¤Ë»³¤ËÅÐ¤ê»Ï¤á¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÁ´¤Æ¤ò¤«¤±¤Æ»³¤ØÄ©¤ßÂ³¤±¤¿½ã»Ò¤¬ÅÐ»³²È¤È¤·¤Æ¡¢Êì¤È¤·¤Æ¡¢ºÊ¤È¤·¤Æ¡¢°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¡È¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¡É¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¸«¤¿¤â¤Î¤È¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¨¡¡£
¡¡º£½µ15Æü¤«¤éËÜºî¤Î¥à¥Ó¥Á¥±¤¬È¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£
