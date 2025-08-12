お笑いタレント・明石家さんま（70）が、9日に放送されたMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）に出演。超人気芸人がデビュー前に激怒されたエピソードを振り返った。

この日はお笑いコンビ「タカアンドトシ」が番組初のゲスト出演。今年で芸歴30周年を迎えるコンビの半生を振り返った。そんなタカトシは、さんまとの初共演が実は高校3年生だった。

当時は吉本興業に入る前のこと。デビューもしていない素人時代だったが、吉本のオーディションで合格していたこともあり、急きょ、さんまの番組に出演することになった。

そこで「高校生のタカトシがいるんでインタビューしてください」と言われたさんまが、「どう？と聞いたら、何の手応えもない返事が返ってきて」と当時を不満顔で振り返った。

これに、トシは「何も聞いてないんですよ。ただ、座っといてと言われたのに、“若手、トークせえ！”となって」と、さんまから“キラーパス”が飛んできたと回想。結局、トシもタカも話をふられたが、面白いことを言えず。「なんや、もう終わりか？」とさんまに残念がられたという。

当時を思い出したさんまは「あ〜。あれ、聞いてなかったのか？」と初めて経緯を知った。その後、タカトシは関係者に「めちゃめちゃ怒られた」といい、トシは「なんや、あれ。マイク持ったら元気よくしゃべれ！ヘタレやないか！」と激怒された様子を振り返った。

そのため「そこからさんまさんがテレビで出ると、（チャンネルを）替えちゃうんですよ。トラウマになっちゃって」と“さんま恐怖症”になったと告白していた。