「ビジネス書なのに、なぜか子どもが夢中で読んでます！」

こんな感想が寄せられているのが、2024年の年間ベストセラー4位（ビジネス書単行本／トーハン調べ）となった話題の書 『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 だ。論理的思考問題とは、知識や難しい計算はいっさい不要で、「考える力」のみが問われる問題を指す。小中学校の受験問題、就職試験問題、Google、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験などでも出題され、これまでの正解が通用しない時代に必要な「思考力」を鍛える“最高の知的トレーニング”でもある。

そんな論理的思考問題を紹介した本書が、いま、大人だけでなく子どもにまでウケている。「親が買ったら、先に子どもが読んでいた」「ゲームばかりしている兄弟が取り合っていた」などの感想が続出。この記事では、同書から1問を選んでAIに出題してみた。（構成：ダイヤモンド社書籍編集局）

AIは「論理的な思考」ができるのか？

論理的思考問題は、世界中で創作され、何百年にもわたって楽しまれてきました。

この「人が創り、人が解いてきた」問題、人間より賢いと言われる「AI」は解くことができるのでしょうか？

そこで、「論理的思考問題」の定義をしたうえで、書籍『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』から1問を抜粋して、AIに下記のように聞いてみました。



・知識や難しい計算は不要で、問題文を読んで論理的に考えれば答えが出せる

・必要な情報は、問題文に書かれていることのみ

上記の定義を踏まえて、下記の「論理的思考問題」を解いてください。



「宝石の郵送」 「論理的思考問題」と呼ばれるものがあります。以下が、その特徴です。・知識や難しい計算は不要で、問題文を読んで論理的に考えれば答えが出せる・必要な情報は、問題文に書かれていることのみ上記の定義を踏まえて、下記の「論理的思考問題」を解いてください。「宝石の郵送」 取引先に宝石を送りたいが、相手の国は治安が悪く、南京錠をかけた箱でないと中身が盗まれてしまう。

南京錠をかければ盗まれることはなく、安全に郵送できる。

どんな南京錠でもよく、箱にはいくらでも錠をかけられる。 しかし、あなたが持っている南京錠の鍵を、取引先は持っていない。

そして「南京錠のかかった箱」と一緒に「鍵」を送れば、当然、箱は開けられ中身が盗まれる。

どうすれば安全に宝石を郵送できるだろうか？

さて、AIの回答はいかに？

なおAIは「ChatGPT 4o」を使用し、AIによる回答は実際のものから内容を変えずに、文字のサイズ、色、太さのみ編集しています。

AIの回答

この問題のポイントは、 ・南京錠をかければ盗まれないが、

・鍵を一緒に送ると意味がない

・かつ、相手はこちらの南京錠を開ける鍵を持っていない という状況下で、どうやって「箱を開けられる人」にだけ中身を届けるかという問題です。



◾️解答 自分の南京錠で箱を施錠して送る → 相手が自分の南京錠を追加して返送 → 自分が自分の錠を外して再度送る → 相手が自分の錠を外して中身を受け取る。



◾️手順を順に説明すると 1. あなたは宝石を箱に入れ、自分の南京錠Aをかけて取引先に送る。 ・この時点で相手は鍵を持っていないので開けられない。



2. 取引先は、自分が持っている南京錠Bを追加で箱に取り付ける（鍵Bは自分が持っている）。 ・箱には2つの南京錠（AとB）が付いている状態。



3. 相手はその箱をあなたに返送する。 ・相手の南京錠Bがついているが、自分の南京錠Aもまだついている。



4. あなたは自分の南京錠Aを外す。 ・南京錠Bだけが残る。



5. 箱を再度相手に送る。



6. 相手は自分の南京錠Bの鍵を使って箱を開け、中身を安全に取り出す。



◾️なぜ安全なのか？ ・鍵は決して送られていないため、第三者が開けることは不可能。

・南京錠はいくらでも追加できるので、施錠状態を維持しながら鍵の受け渡しなしに対応できる。

・一度も箱の中身が露出することなく、安全に相手に渡せる。 ◾️補足 この問題は「公開鍵暗号の仕組み」に似ています。現実世界のやり取りを使って、相互に鍵を使いながら安全な通信（または配送）を行うという考え方です。

ふむふむ、なるほど…。

この回答、はたして正解なのでしょうか？

次ページで、確認してみましょう。

