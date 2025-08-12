「韓流」は日本に定着している。

古くは歌手のケイ・ウンスク。古すぎるか。では、仕切り直して......。古くはヨン様ことペ・ヨンジュン、『愛の不時着』で人気が沸騰したソン・イェジン、ガールズグループの少女時代、KARAなどが日本でも大成功を収めている。

直近ではボーイズグループのBTSだ。ちなみに筆者は彼らメンバーの顔と名前は一致しない。しかし、韓国スポーツ界を代表するあの男なら知っている。

ソン・フンミン（孫興民）──。

ブンデスリーガで５年半、プレミアリーグでは10年にわたって活躍したアタッカーが、2024-25シーズンを最後にヨーロッパの檜舞台を去った。



アジア人初のプレミアリーグ得点王にも輝いたソン・フンミン



8月3日にソウルで行なわれたニューカッスル戦（プレミアリーグ・サマーシリーズ）は、彼のトッテナム・ホットスパーにおけるラストマッチ。試合途中にソンがピッチをあとにする際には、両クラブがガード・オブ・オナー（勝者を称える花道）を作り、偉大なる韓国人のフィナーレに彩を加えた。

「究極のレジェンド」（クリスティアン・ロメロ／アルゼンチン代表DF）

「プロ中のプロ」（ペドロ・ポロ／スペイン代表DF）

「ドレッシングルームでも最高だった」（ミッキー・ファン・デ・フェン／オランダ代表DF）

スパーズの選手たちがSNS上で絶賛し、ニューカッスルのキーラン・トリッピアー（2015年〜2019年トッテナム在籍）は「君と同じ時代を過ごせたことは光栄だ」と、優しい言葉を紡いだ。彼とソンは、スパーズがチャンピオンズリーグ決勝に進出した当時の戦友でもある。

ハンブルガーSVとレバークーゼンを経て、スパーズにやってきたのは2015-16シーズンのことだった。当時のプレミアリーグはマンチェスター・ユナイテッドの時代が終わり、リバプールは暗中模索、チェルシーは10位にまで転落。レスターが奇跡の初優勝を成し遂げていた。

スパーズは終盤まで優勝争いに食らいついていたものの、結果的にはレスターに11ポイント差の3位に終わっている。

【プレミア史上７人目の快挙】

ソンのプレミア初年度は28試合で4ゴール・1アシスト。ファンの期待には応えられなかった。

3000万ユーロ（当時のレートで約40億円）もの移籍金も批判の対象になった。何しろヨーロッパの市場では、中田英寿（ローマ→パルマ）の2840万ユーロ（当時約38億円）を上回るアジア人最高額である。メディアやサポーターの風当たりは強くなっていく。

迎えた2年目の2016-17シーズン。開幕前の調整がうまくいかず、トップでもサイドでも三番手の評価に甘んじていた。ローンを含めた放出もやむなし、との声も少なからず聞こえてきた。

しかし、ソンは足を止めずに多くのチャンスを創出する。ハリー・ケイン、デレ・アリ、クリスティアン・エリクセンらと織り成す攻撃に絡み、14ゴール・7アシストを記録。優勝こそチェルシーに譲ったが、リーグ最多86ゴールのチーム記録に貢献するなど、申し分のないシーズンだった。

それを機に、スピード豊かな韓国人アタッカーの実力を疑う者は誰ひとりとしていなくなった。2017-18シーズンを占うメディアも、ケインやエリクセンとともに、ソンを不動のレギュラーに推すようになった。

プレミアリーグ3年目になると、戦術理解度に磨きがかかり、天性の運動量にもすごみが増した。地道なトレーニングを重ねた結果、シュート力も向上した。一部のメディアによる差別的な悪評は、強い気持ちで明日の糧（かて）に書き換えた。結果、12ゴール・6アシスト。前シーズンに続き、多くのゴールに関与する大活躍だった。

スパーズ内のプライオリティはケインがナンバー1だとしても、ソンの存在感も捨てがたいものとなった。度重なる負傷で7ゴール・9アシストに終わった昨シーズンを除き、プレミアリーグでは2016-17シーズンから8年連続でふた桁ゴールを記録。さすが、と言うしかない。

なお、この記録はプレミアリーグ史上7人目の快挙であり、ケイン、ウェイン・ルーニー、フランク・ランパード、セルヒオ・アグエロ、ティエリ・アンリ、サディオ・マネと同列に並んだことを意味する。すごい顔ぶれじゃないか。

【「英語すら話せない子ども」】

また、23ゴールを記録した2021-22シーズンは、アジア人初の得点王にも輝いている。タイスコアだったモハメド・サラー（リバプール）はPKの5点が含まれている。クリスティアーノ・ロナウド（当時マンチェスター・Ｕ）は3つのPKを加えて18ゴールだった。一方、ソンはPKを蹴らずして23ゴールを残した。

スパーズにおける通算成績は127ゴール・77アシスト。ゴール関与数は204にも及び、過去10年のプレミアリーグではサラーの271（184ゴール・87アシスト）、ケインの233（189ゴール・44アシスト）に次ぐ3位という、すさまじい好記録である。

前述したようにソンは究極のレジェンドであり、プロ中のプロだ。韓国では彼を目指す若者も少なくないし、日本でもロールモデルにすべき人材のひとりである。

ソンの言葉を借りるなら、「スパーズにやってきた当時は、英語すら話せない子どもだった」。だが、たゆまぬ努力の結果、キャプテンマークを託されるまでに成長した。

試合前後の記者会見は通訳を使わずにこなす話術を身につけ、なおかつロッカールームをまとめる。誰にでもできる仕事ではない。周囲から信頼されていなければ、監督はキャプテンに指名しない。人として、選手として、筋が通っているからこそのリーダーだ。

こうした人づき合いはコミュニケーション能力が成せる業（わざ）であり、日本では長友佑都や吉田麻也が同タイプだろう。彼らもまた、人の懐（ふところ）に飛び込む術（すべ）を心得ている。

日々の勉強を怠らず、研究にも励み、苦手だった英語を克服して、ソンは今日の地位を築いた。身長183cm・体重78kgという標準サイズでもプレミアリーグの強度に耐えられたのは、万全の準備と強い気持ちによるものだ。

日本人選手のテクニックは近年、著しく向上した。戦術理解度も高くなり、来年に迫った北中米ワールドカップでもダークホースのひとつに数えられている。

だが、ソンのようにプレミアリーグで8年連続ふた桁ゴールを奪えるようなストライカーは、まだ現われていない。イングランド屈指の名門でキャプテンを務める男も、まだ存在しない。

「ソニー（ソン・フンミン）はハードワークを怠らず、決してあきらめない。オン・ザ・ボールでもオフ・ザ・ボールでも、100パーセントの力で戦い続ける。全選手が鑑（かがみ）とすべき選手だ」

かつてスパーズを率いた（2014年〜2019年）マウリシオ・ポチェッティーノ（現アメリカ代表監督）も、最大の賛辞を送っている。

ソンとスパーズの10年は、厚く、熱く、なおかつ濃密な物語だった。ピッチ上のタフネス、リーダーシップ、すばらしいスタッツ......。日本人がソンの牙城に迫るには、より真摯な姿勢で現実に向き合うしかない。