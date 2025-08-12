¡Ú£Ê¥ê¡¼¥°Ï¢ºÜ¡ÛÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥æ¡¼¥¹¤Î¾®³Þ¸¶»ñ¶Ç´ÆÆÄ¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¡ÖºÇ¹â¤ÎÎý½¬¤òÁª¼ê¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î¼ÂÂÖ
¡Á¥×¥í¤ÇÀï¤¨¤ëÁª¼ê¤¬°é¤Ä¤ï¤±¡ÊÏ¢ºÜ¢¡Âè14²ó¡Ë
ÈÖ³°ÊÔ¡§¾®³Þ¸¶»ñ¶Ç¥æ¡¼¥¹´ÆÆÄ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ê¸åÊÔ¡Ë
£Ê¥ê¡¼¥°È¯Â°ÊÁ°¤«¤é¡¢¥×¥í¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¼¡¡¹¤ËÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥¡£¤½¤Î°éÀ®¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤ëÆ±Ï¢ºÜ¡¢º£²ó¤âÁ°²ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¥æ¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¾®³Þ¸¶»ñ¶Ç´ÆÆÄ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡½¡½¡£
Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥æ¡¼¥¹¤Î¾®³Þ¸¶»ñ¶Ç´ÆÆÄ¡¡photo by Sano Miki
¾®³Þ¸¶»ñ¶Ç¡Ê°Ê²¼¡¢¾®³Þ¸¶¡Ë¤½¤Î¤È¤¡¢ËÍ¤ÈÂ¾¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ£²¡¢£³¿Í¤Ç¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢Ä®ÅÄ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¡£¤½¤³¤ÇÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬£²¿Í¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢¥¸¥ç¥¨¥ë¡ÊÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÌ¤ËÃ¯¤«¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¸¥ç¥¨¥ë¤òÌÜÅö¤Æ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÀµ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Æ£ÅÄÁª¼êËÜ¿Í¤â¡ÖËÜÅö¤ÎÏÃ¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¾®³Þ¸¶¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¸å¡¢¤³¤³¤Ç¤ÎÎý½¬²ñ¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢£³¡¢£´¥Á¡¼¥à¤°¤é¤¤ºî¤Ã¤Æ¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áª¼ê¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë´ó¤»½¸¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¥¸¥ç¥¨¥ë¤¬¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤À¤±¤Ï¡¢¤â¤¦"¥Á¡¼¥à"¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤ï¤«¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¾®³Þ¸¶¡¡¤¢¤Î¹Ã¹â¤¤À¼¤Ç¡¢¥¢¥¤¥Ä¤¬¤º¤Ã¤È¼þ¤ê¤Ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏºÍÇ½¤À¤Í¡×¤Ã¤Æ¡¢Èà¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤ÀËÍ¤Ï¡¢¥¸¥ç¥¨¥ë¤¬ÆüËÜÂåÉ½¡Ê£ÁÂåÉ½¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¥³¡¼¥Á¤Ï¤Ä¤¤ºÇ¶á¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¥ª¥ì¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤Ï¸«¤ëÌÜ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ï¡¢Á´¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬Æ±¤¸¾ì½ê¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÆ±»Î¤Ç¤â¤è¤¯ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¾®³Þ¸¶¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤¿¤Ö¤ó¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£Â¾¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¥³¡¼¥Á¤È¤«¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ¶Ã¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ã¤Æ¡¢³°¤«¤é¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡¢Â¾¥¯¥é¥Ö¤«¤éÍè¤¿ÊÌ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤À¡×¤Ã¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
¡¡ËÍ¤Ï¤º¤Ã¤È¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ê¤¤¤¤´Ø·¸¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Á¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¾®³Þ¸¶¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯¡¢»ØÆ³¼Ô¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î¥×¥íµé¡Êµì£Óµé¡Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤Ï¥×¥í¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¾®³Þ¸¶¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬ÌÜÉ¸¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½¤½¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢º£¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¡£
¾®³Þ¸¶¡¡¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤¬´ÆÆÄ¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥³¡¼¥Á¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾®³ØÀ¸¤Î»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¡¢¹â¹»À¸¤Î»ØÆ³¤â¤·¤Æ¡¢¤Ç¤â¡¢Âç¿Í¤Î»ØÆ³¤Ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã±½ã¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÌÌÇò¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤È¤È¤â¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤«¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹â¹»À¸¤Î¤Û¤¦¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¡£
¾®³Þ¸¶¡¡¤½¤Î¸å¤â¥È¥Ã¥×¤Î¥³¡¼¥Á¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤³¤¬Æþ¤ê¸ý¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤â¤·¹â¹»À¸¤ò¶µ¤¨¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥È¥Ã¥×¤ÎºÇ¹â¤ÎÎý½¬¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¿¤Ö¤ó¼¡¤ËÁª¼ê¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡Ë¤ß¤ó¤Ê¥È¥Ã¥×¤ÎÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éº£¸å¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥È¥Ã¥×¤Î¥³¡¼¥Á¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½ÅÍ×¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢ÆÀ¤·¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£¤Î»Å»ö¤ÎÂè°ìµÁ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥×¥íÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£
¾®³Þ¸¶¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÂçÌÜÉ¸¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¤³¤È¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¾ï¤ËºÇ¹â¤ÎÎý½¬¤¬¤·¤¿¤¤¡¢ºÇ¹â¤ÎÎý½¬¤òÁª¼ê¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ËèÆü¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤¿¤Ö¤ó¥×¥íÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë