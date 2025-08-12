ロッテリアの絶品ハワイアンバーガー♡夏限定の肉祭り開催！

夏バテ気味の体にも思わず元気が湧いてくる！ロッテリアから2025年8月6日（水）～8月19日（火）の期間限定で、「絶品肉祭り」が開催されています。登場するのは、ハワイの定番料理「ロコモコ」や「パイン」を主役にしたハワイアンバーガー2種♡ジューシーなパティと濃厚チーズ、ぷるぷるたまごやBBQソースなどが織りなす、夏にぴったりの味わいを堪能して♪

ロコモコ風バーガーがパワーアップ！

「ダブルロコモコ絶品チーズバーガー」（840円）は、人気の「ロコモコ絶品チーズバーガー」がさらにボリュームアップ！

牛肉100%のジューシーなパティとレッドチェダーチーズを2枚ずつ使用し、店内で丁寧に焼いたぷるぷる食感のたまご、シャキシャキのレタス、濃厚なデミグラスソースが絶妙にマッチ♪

ふんわり＆もっちり食感のバンズで贅沢にサンドされ、スタミナ満点の一品です。

甘酸っぱさがクセになる♡BBQパイン

「ダブルBBQパイン絶品チーズバーガー」（840円）は、夏気分を高めてくれる爽やかなハワイアンバーガー。

甘酸っぱいパインと香ばしいスモーキーBBQソースが、ベーコンやダブルチーズ、ビーフ100%のパティと絶妙なハーモニーを奏でます。

トロピカルな味わいで、思わず笑顔になる一口♪この季節だけの特別感をお見逃しなく。

14日間限定！この夏の味を楽しんで♪

夏の暑さに負けず、美味しいものを食べて元気チャージ♡

ロッテリアの「絶品肉祭り」は、8月6日（水）～8月19日（火）の14日間限定で開催されています。全国の209店舗※で提供される限定バーガーは、どちらも食べ応えバツグン！

なくなり次第終了なので、お早めにチェックしてみてくださいね。お気に入りのバーガーで、夏のごほうびタイムを楽しんでみては？♪※一部店舗を除く