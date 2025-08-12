出身と聞いてすごいと思う「滋賀の公立進学校」ランキング！ 2位「彦根東高等学校」、では1位は？
優れた学力だけでなく、社会で活躍する卒業生の多さでも注目されている滋賀県の進学校。公立ですごいと思う高校といえばどこを思い浮かべますか？
All About ニュース編集部では、2025年7月2〜15日の期間、全国20〜60代の男女142人を対象に、「関西地方の公立進学校」に関するアンケートを実施しました。その中から、「出身と聞いてすごいと思う滋賀の公立進学校」ランキングの結果をご紹介します。
※本調査は全国142人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「国公立大学合格者は毎年延べ200人以上、硬式野球部は甲子園にも出場していて凄いと思います」(50代女性／広島県)、「滋賀県東部エリアのトップ校で、京大・阪大・神大・国公立医学部等に多数進学実績がある」(60代男性／大阪府)、「彦根東高校出身と聞くと、確かな学力と堅実な人柄を併せ持った人物という印象を受けます。長い歴史と伝統を持ち、滋賀県内でも随一の進学実績を誇る名門校です。文武両道の精神も根付いており、厳しい環境の中でも努力を積み重ねてきた姿勢が社会での信頼につながっています。出身校として誇らしく、まさに『すごい』と思える存在です」(40代女性／滋賀県)といった声が集まりました。
回答者からは「特に理系の進学実績がすごく、出身者には優秀な人が多いというイメージが強いから」(30代男性／富山県)、「京都大学への進学実績がすごいというイメージがあるから」(40代男性／鹿児島県)、「膳所高等学校は滋賀県トップの進学校で、優秀な生徒が多いです。したがって、ここを出ていれば、すなおにすごいと思います」(60代男性／新潟県)といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュース編集部の編集者。SNSトレンドやSEOライティングに熟達し、現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを担当。東京都出身、居酒屋巡りとスポーツ観戦が趣味。
(文:坂上 恵)
