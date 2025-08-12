Ë§º¬µþ»Ò¡ß¹â¶¶³¤¿Í¡ØË§º¬µþ»Ò¡ß¹â¶¶³¤¿Í¡Ø·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡Ù¡¢ÀÚ¤Ê¤¹¤®¤ë¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õËÜÍ½¹ð²ò¶Ø
¡¡Ë§º¬µþ»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¹â¶¶³¤¿Í¤¬¶¦±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡Ù¤è¤ê¡¢Ë§º¬±é¤¸¤ëÎ¦¤È¹â¶¶±é¤¸¤ë¤Þ¤Ê¤ß¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¿15Ç¯´Ö¤ò±Ç¤·½Ð¤¹ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤¬¡¢¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¶¦¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛËÜÊÔ½é²ò¶Ø¡ª¡¡¡Ø·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡ÙÆÃÊó
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢·¯ÅèÈàÊý¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ç¤¢¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤òºä²¼Íº°ìÏº´ÆÆÄ¤Î¥á¥¬¥Û¥ó¤Ç±Ç²è²½¡£¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢Ã¯¤«¤ÎÂÎ¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¨¡¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤â¤Î¡É¡£¤½¤³¤Ë¡Ú15Ç¯¤âÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡Û¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤ÎÀßÄê¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¡¡Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦2¿Í¡¢ºäÊ¿Î¦¤È¿åÂ¼¤Þ¤Ê¤ß¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¶¦±é¤È¤Ê¤ëË§º¬µþ»Ò¤È¹â¶¶³¤¿Í¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¾Àî°¦è½¤ÈÉð»Ô¾°»Î¤¬¹â¹»À¸»þÂå¤ÎÎ¦¤È¤Þ¤Ê¤ß¤ò±é¤¸¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÃæÂô¸µµª¡¢Á°¸¶Þæ¡¢ÎÓÍµÂÀ¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤Õ¤¿¤ê¤ËÌ©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤ë¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ò±é¤¸¡¢ÂçÄÍÇ«¡¹¡¢ÀÖËÙ²í½©¡¢ÊÒ²¬Îé»Ò¡¢»³Ãæ¿ò¤¬Î¦¤È¤Þ¤Ê¤ß¤ÎÎ¾¿ÆÌò¤È¤·¤ÆÊª¸ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢Ë§º¬±é¤¸¤ëÎ¦¤È¡¢üâ¶¶±é¤¸¤ë¤Þ¤Ê¤ß¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¿15Ç¯´Ö¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡»Ï¤Þ¤ê¤Ï¹â¹»1Ç¯À¸¤Î²Æ¡£¥×¡¼¥ë¤ËÍî¤Á¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÂÎ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢180ÅÙÀ¸³è¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤È¤Î²ñÏÃ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¸ÍÏÇ¤¤¤À¤é¤±¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡ÈºäÊ¿Î¦¡É¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤Þ¤Ê¤ß¤Ï¡¢Î®¤ì¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÈà½÷¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤È¤½¤Ä¤Ê¤¯²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¤Þ¤Ê¤ß¤ËÎ¦¤Ï¤ä¤¤â¤¤·¤Ê¤¬¤é³ØÀ¸À¸³è¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é15Ç¯¡¢°ìÅÙ¤â¸µ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¡£¹â¹»»þÂå¡¢Î¦¤Ë¥×¥í¥ì¥¹µ»¤ò¤«¤±¤Æ¤¸¤ã¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÄºê¡ÊÃæÂô¸µµª¡Ë¤ÈÎ¦¤Î¡¢½é¡¹¤·¤¯¤â¤®¤³¤Á¤Ê¤¤½éÎø¤Ê¤É¡¢Èà¤é¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÈëÌ©¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢30ºÐ¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²Æ¡¢ÆÍÁ³¤Þ¤Ê¤ß¤¬Ìä¤¤¤«¤±¤ë¡£¡Ö¤â¤·¡¢¸µ¤ËÌá¤ëÊýË¡¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×
¡¡¤¤Ã¤È¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¿ÍÀ¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¤½¤Î±¿Ì¿¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢À¸¤¤Æ¤¤¿Î¦¤È¤Þ¤Ê¤ß¡£¸ß¤¤¤ÎÂÎ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¿15Ç¯´Ö¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ä¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¾ï¤Ë¿´¤ËÎ±¤á¤ÆÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿¡È·¯¡É¤Î¿ÍÀ¸¡£Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÎ©¤Á²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¡ÈËÜÅö¤Î¡É¿Æ¤È¤ÎÊÌ¤ì¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤«¤Ê¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¿´¤ËÊú¤¤¤¿Ì´¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤Õ¤¿¤ê¡£»þ¤Ë´¶¾ð¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢¡Ö¸µ¤ËÌá¤ëµ¤¤Ê¤¤¤À¤í¡×¤ÈÎ¦¤Ë¸À¤ï¤ì¡¢¡ÖÌá¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤ÈÎÞ¤òÌÜ¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¿¤á¤Æ¿´¾ð¤òÅÇÏª¤¹¤ë¤Þ¤Ê¤ß¤Î¾ìÌÌ¤ä¡¢¡Ö²¶¤Î´é¤Ç¾ð¤±¤Ê¤¯µã¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¡©¡×¤ÈÎ¦¤¬¤Þ¤Ê¤ß¤Ë¸À¤¤Êü¤Ä¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ2¿Í¤Ï¡¢¸µ¤ËÌá¤ë·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¸ß¤¤¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£Î¦¤È¤Þ¤Ê¤ß¤¬¡¢ºÇ¸å¤ËÁª¤ÖÌ¤Íè¤È¤Ï¡¼¡©¡¡¤¢¤Õ¤ì¤ë´¶¾ð¡¢¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÜ²»¤¬Á¡ºÙ¤ÊÉ½¾ð¤È¤È¤â¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢Î¦¤È¤Þ¤Ê¤ß¤¬1Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢7·î¤ÎÂè»°ÅÚÍËÆü¤Ë½¸¤¤¶á¶·Êó¹ð¤ò¤·¹ç¤¦µÊÃãÅ¹¡Ö°ÛË®¿Í¡×¤Ç¤ÎÉ½¾ð¤òÀÚ¤ê¤È¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤ò¸ò´¹¤·¤¿¤Î¤¬¡¢·¯¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ß¤¤¤Ë¤«¤«¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê°ìËç¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡Ù¤Ï¡¢11·î14Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
