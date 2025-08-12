日本は医療にお金を遣いすぎている…「医療が病気を作る」”本末転倒”な日本医療の実態

いま日本で謎の死が増えている――。コロナ禍以降、有名人が癌で亡くなるニュースが相次ぎ、癌の死亡者数が急増しているのはなぜなのか。効果が疑わしいワクチンや無意味な医療を、国や医療界が推奨し続ける背景には何があるのか。日本の医療界に潜む巨大な闇に、地域医療で奮闘する在野の医師がメスを入れる正義の一冊！6月5日発売の新刊『何かがおかしい 「がん急増」の謎』より抜粋・再編集して、内容の一部をお届けする。

『何かがおかしい 「がん急増」の謎』連載第44回

『日本の税収“72兆円”に対してコロナ予算は“77兆円”…医療業界をボロ儲けさせた「不公平な財政政策」の実態』より続く。

日本は医療にお金を遣いすぎ

そもそも、コロナ禍以前から、日本は医療にお金を遣いすぎでした。

実は、「人口あたりの病床数」「病院受診数」の両方において、日本は世界トップです。

日本人は、アメリカ人の約5倍入院し、約3倍外来を受診しています。日本人が受けている医療の「量」は世界一であり、先進国の平均の数倍というレベルに達しているのです。日本は肥満率も低く、食生活も健康的です。平均寿命も世界トップクラスです。欧米人より医療を必要としているとは思えません。

もう一つ、重要なデータを見てみましょう。

人口あたりの胃ろう造設術（胃ろうを造る手術）の件数です。

「胃ろう」とは、胃に穴をあけて専用のチューブをつなぐことです。高齢者など、口から栄養を摂取できない場合に用いられるのですが、延命治療に過ぎずQOL（クオリティ・オブ・ライフ）の観点から非人道的だという批判も多いです。

その胃ろうが日本全体で1年に5万9000件も行われているのは驚きですが、地域別に見ると興味深い事実が浮かび上がってきます。全国平均を100とした場合、沖縄県の胃ろう手術件数は185で全国1位。つまり、沖縄では全国平均の2倍近く胃ろうが行われているということです。2位が鳥取県で174。3位は大分県で166。お隣の熊本県は85で、大分は約2倍になっています。

上の図はMRI撮影件数を都道府県別に見たものです。

これによると、北海道が135で1位。最も少ないのは岩手県で49と、北海道とは2.8倍もの差があります。

医療の存在が病気を作っている

さらに次の図を見てください。横軸が人口10万人あたりの病床数、縦軸が一人あたりの入院医療費です。

一人あたりの入院医療費でトップの高知県民は、1年間に約34万円使っています。一方、最下位の静岡県は約19万円しか使っていません。つまり、高知県民は静岡県民より2倍近く入院しているということです。

この入院医療費の違いは、実は病床数の違いと関係しています。病床数トップはやはり高知県で、人口10万人あたり2522床です。一方、最下位の神奈川県は810床に過ぎません。高知県には神奈川県の3倍も病床があるのです。

これは非常におかしなことです。都道府県によって病気のなりやすさに大きな違いがあるとは思えません。事実、平均寿命が全国トップクラスの長野県は、入院医療費では下のほうに位置しています。病床も少ないほうです。このグラフは「病床数が多い県ほど、入院医療費が高い」ことを表しているようにも見えます。「医療の存在が、病気を作っている」可能性があるわけです。

入院させなくてもよい患者を入院させる

そもそも入院させるかどうかは、医師の一存にかかっています。明らかに入院させるべきケースもあれば、入院してもしなくてもあまり変わらない場合もあります。たとえば「風邪から軽い肺炎になりかけ」という患者さんなら、念のため入院してもらってもいいし、入院せず毎日通院してもらって点滴してもいいわけです。

ただ、病院側に「できるだけ入院させたい」という事情があるなら話が変わってきます。

日本の病院の8割は民間病院で、経営が傾けば潰れてしまいます。入院患者が減ることは、医学的に考えれば本来いいことですが、病院にとっては空き病床が増え、売り上げが下がることを意味するのです。

こういう事情があると、「入院してもしなくてもいい」場合でも、「できるだけ入院をすすめる」ほうに偏る可能性があります。このような仕組みがあるため、病床数が増えれば増えるほど、入院医療費が増加しているのでしょう。

『病院経営の基本は「薄利多売」…「人口あたりの病床数」世界一の日本で「患者集め」に奔走する医療業界の真実』へ続く。

【つづきを読む】病院経営の基本は「薄利多売」…「人口あたりの病床数」世界一の日本で「患者集め」に奔走する医療業界の真実