◆米大リーグ エンゼルス―ドジャース（１１日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）の敵地・エンゼルス戦で「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。８月は全９試合で安打を記録し、３戦連続マルチ安打＆２戦連発中。今季４度目の３戦連発がかかる。この日は山本由伸投手（２６）が今季１１勝目をかけて先発マウンドに上がる。

大谷は１０日（同１１日）の本拠地・ブルージェイズ戦で「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回先頭の１打席目に、２戦連発でリーグトップのシュワバー（フィリーズ）に並ぶ４１号を放ち、６日ぶりにキングに返り咲いた。今季１１度目の初回先頭打者弾はシーズン記録では歴代８位タイで、２３年ベッツ（１２本）の球団記録に王手。２４年シュワバー（１５本）のメジャー記録も射程に捉えた。

山本は試合前時点で今季２２試合に登板し、１０勝７敗、防御率２・５１と抜群の安定感。前回８月３日（同４日）の敵地レイズ戦では、５回２／３を投げて、５安打無失点、６奪三振の好投で自身初となるメジャー１０勝目を手にした。

相手先発のＪ・ソリアーノは大谷にとっては初対戦の元同僚右腕で、今季はここまで２４試合に登板し、７勝９敗、防御率４・０１をマークしている。

大谷は１３日（同１４日）の敵地・エンゼルス戦で４イニングの古巣初登板の予定。２３年３月に行われたアメリカ代表とのＷＢＣ決勝で空振り三振に打ち取って以来となるトラウトとの再戦も見込まれるだけに、まずはバットで弾みをつけたいところだ。